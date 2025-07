Bernhoven start als eerste in Nederland met AI-gestuurde CT-scanner

Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft als eerste in Nederland de CT 5300 van Philips in gebruik genomen, een geavanceerde CT-scanner die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om het beeldvormingsproces te optimaliseren. De AI-technologie zorgt ervoor dat beelden automatisch scherper en correct georiënteerd worden, wat leidt tot minder handmatige correcties, efficiëntere diagnosestelling en een lager gebruik van contrastvloeistof en straling.

“Diagnoses kunnen sneller worden gesteld en de ervaring is comfortabeler voor de patiënt,” zegt klinisch fysicus Rob Houben van Bernhoven. Dankzij deze innovaties worden nu ongeveer dertig scans per dag uitgevoerd, terwijl het aantal handmatige handelingen is verminderd. De scanner is bovendien voorzien van slimme sensoren en software-updates, wat leidt tot minder verstoringen in de planning en langere inzetbaarheid.

Snel en patiëntvriendelijk scannen

Volgens Natalie Jochems, radiodiagnostisch laborant, zit de grootste winst in de patiëntinteractie: “Ik hoef minder heen en weer te lopen en heb meer tijd voor de patiënt. Dat zie je terug in hun ontspanning.” Sofie Kampshof, Modality Team Lead CT bij Philips Benelux, benadrukt dat door deze efficiëntie onderzoeken minder vaak geannuleerd hoeven te worden.

De nieuwe scanner is niet alleen nauwkeuriger, maar ook aanzienlijk sneller. Waar een CT-scan eerder tot 45 minuten duurde, is dat nu teruggebracht tot enkele seconden. De patiënt hoeft nog maar 2 tot 7 seconden de adem in te houden. Dit is een aanzienlijke verbetering, met name voor mensen met longproblemen. “Het is alsof er een kleine auto met hoge snelheid om de patiënt heen draait. Dat levert razendsnel scherpe beelden op”, aldus Houben.

Philips CT5300

Philips onthulde de AI-gestuurde CT5300 scanner vorig jaar tijdens ECR2024. Deze scanner integreert AI in vrijwel alle onderdelen: van beeldreconstructie (Nanopanel Precise en Precise Image) die de stralingsdosis tot 80 procent verlaagt, ruis met 85 procent reduceert en detecteerbaarheid bij laag contrast met 60 procent verbetert. Door slimme positionering via AI-camera’s wordt de positioneringstijd met bijna een kwart (23%) verkort en de consistentie tussen gebruikers met ruim tweederde (70%) verhoogd.

Daarnaast biedt de CT 5300 tools voor real-time samenwerking en predictief onderhoud, wat hoge systeemuptime bevordert en levenslang systeemwaarde ondersteunt. Diverse Europese ziekenhuizen, waaronder St. Bernhard in Duitsland, hebben de scanner al een tijdje in gebruik. Dankzij de integratie van AI wordt de diagnostische workflow efficiënter, waardoor radiologen zich kunnen richten op patiëntenzorg en complexere taken.