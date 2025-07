Bestuurbare katheter voor realtime 3D-beeldvorming in hartzorg

Philips brengt de innovatieve VeriSight Pro 3D ICE-katheter naar Europa. Deze miniatuur-ultrasoundsonde, ingebed in de punt van een bestuurbare katheter, levert realtime hoogwaardige 2D- en 3D-beelden vanuit het hart zelf. De technologie maakt ingrepen mogelijk zonder algehele anesthesie. Dat leidt tot patiëntvriendelijkere en efficiëntere behandelingen van structurele hartaandoeningen. Na het succes in de VS markeert dit een belangrijke stap voor hartzorg in Europa.

De katheter bevat een piepkleine ultrasoundsonde met een doorsnee van 3 millimeter die via het vaatstelsel naar het hart wordt geleid. Eenmaal daar levert het apparaat real-time 2D- en 3D-beelden van hoge kwaliteit, zonder dat algehele anesthesie nodig is. Volgens Philips is de VeriSight Pro 3D ICE-katheter ontworpen om de besluitvorming bij ingrepen bij structurele hartaandoeningen en elektrofysiologische procedures te ondersteunen.

Visualisatie

Door directe visualisatie van de hartanatomie vanuit de hartkamers zelf, kunnen de artsen met meer precisie en minder invasieve technieken werken. Berry Dwarswaard, Sales Leader Image-Guided Therapy Devices bij Philips Benelux: “VeriSight Pro weerspiegelt onze toewijding aan klinisch relevante innovaties die de precisie verhogen, de complexiteit verminderen en de zorgervaring verbeteren.”

Waar traditionele technieken, zoals een echocardiografie van de slokdarm vaak algemene anesthesie vereisen, kan deze nieuwe ICE-technologie worden toegepast met minder belasting voor de patiënt. Dat zorgt er ook voor dat mensen minder lang in het ziekenhuis liggen en verlaagt de kosten. Ook kan het zorgtraject daardoor efficiënter worden ingericht.

Werken via één toegangspoort

Het is voor het eerst dat de verfijnde beeldkwaliteit van transoesophageale echocardiografie (TEE) zó compact is gemaakt, dat deze past binnen een intracardiale echokatheter (ICE). Een transoesophageale echocardiografie is een echocardiografie en doppleronderzoek van het hart via de slokdarm.

De VeriSight Pro geeft artsen direct zicht op wat ze doen: het plaatsen van medische hulpmiddelen, het controleren van resultaten via één toegangspoort. Dankzij slimme functies zoals xPlane en iRotate kunnen ze twee beeldvlakken tegelijk bekijken en digitaal van richting veranderen, zonder dat ze de katheter fysiek hoeven te verplaatsen. Dat bespaart tijd, beperkt risico’s en vergroot de controle tijdens complexe procedures.

De technologie sluit naadloos aan op Philips’ bredere ecosysteem, waaronder het EPIQ-echografiesysteem, het Azurion-platform en tools als EchoNavigator. Het Philips Azurion Neuro Biplane-systeem is recentelijk bekroond met de prestigieuze iF Design Gold Award 2025, een erkenning voor uitmuntend ontwerp binnen de zorgtechnologie. Met de Europese introductie van de VeriSight Pro speelt Philips in op de groeiende zorgvraag. Meer hartoperaties vragen om slimmere, snellere en patiëntvriendelijkere oplossingen. Philips wil met de VeriSight Pro bijdragen aan toegankelijke, schaalbare en patiëntvriendelijke hartzorg.