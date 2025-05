Beter en sneller opsporen huidkanker met Fotofinder

In het IJsselland Ziekenhuis maken ze vanaf nu gebruik van moderne technologie om verdachte plekjes op de huid in een vroeg stadium te kunnen herkennen. De zogeheten Fotofinder zorgt voor een snellere diagnose en een effectievere behandeling, wat de kans op een succesvolle genezing vergroot. De huid van de patiënt wordt met de Fotofinder met een hoge beeldkwaliteit zichtbaar. Moedervlekken en andere huidafwijkingen kunnen in detail worden gevolgd.

Met de Fotofinder kunnen artsen eenvoudig de veranderingen herkennen die kunnen wijzen op melanoom of andere vormen van huidkanker. Hoe eerder een melanoom wordt ontdekt, hoe beter de behandeling en hoe groter de kans op genezing. “Bovendien helpt deze techniek bij het verminderen van onnodige ingrepen, omdat artsen beter kunnen inschatten welke plekjes verdacht zijn en welke niet”, licht dermatoloog bij het IJsselland Ziekenhuis, dr. Ewout Baerveldt, toe.

Minder huidbiopties

Onderzoek laat zien dat dermatologen dankzij deze techniek minder vaak een huidbiopsie hoeven te doen, terwijl ze toch goed onderscheid kunnen maken tussen melanomen en goedaardige plekjes. Dit zorgt voor minder littekens, minder stress voor de patiënt en een betere algehele zorg.

De Fotofinder is een grote vooruitgang in de dermatologie. Baerveldt zegt uit te kijken naar de verdere, technologische ontwikkelingen waarbij AI helpt om melanomen nog sneller en nauwkeuriger worden opgespoord. AI gaat in de toekomst nog vaker worden ingezet om beelden te analyseren wat ook gaat leiden tot nog grotere betrouwbaarheid in de diagnose. Baerveldt zegt dat het ziekenhuis op die manier werkt aan nog betere zorg voor de patiënt waarbij vroege opsporing en gerichte behandeling centraal staat. Daarmee wordt de kans op herstel vergroot.

AI-diagnoseplatform

Melanoom is verantwoordelijk voor zestig procent van alle kwaadaardige huidgezwellen. Het aantal gevallen van deze soort huidkanker is de laatste jaren enorm toegenomen. Daar komt bij dat melanoom vaak te laat wordt ontdekt omdat de diagnostische methoden voor vroege opsporing vaak omslachtig en duur zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat een nieuwe full-body scanner die is gekoppeld aan een AI-diagnoseplatform kan helpen bij de vroege opsporing van het melanoom. In slechts zes minuten scant het automatisch het hele lichaam van een patiënt en geeft het een risicobeoordeling voor elke afwijkende verandering die in de huid wordt gevonden.

In de ontwikkeling van het diagnosesysteem hebben twintig partners samengewerkt en de productontwikkeling is een EU iToBoS-project. Om ervoor te zorgen dat de AI betrouwbaar en veilig werkt, integreren de onderzoekers van het Fraunhofer Instituut voor Telecommunicatie, Heinrich-Hertz-Institut, HHI, zogeheten verklaarbare AI (XAI) technologieën in de gebruikte AI-tools. De EU financiert het project met 12,1 miljoen euro.