Beter voorbereiden en minder wachttijd met Opnameplein

Voorheen kwamen patiënten op de dag van opname naar het ziekenhuis en moest er nog veel informatie worden opgevraagd en worden gedeeld. Dat waren drie afspraken op aparte momenten. Met de komst van het Opnameplein hoeven patiënten maar een keer naar het ziekenhuis te komen om de opname voor te bereiden. “We kunnen de patiënt voor de opname goed voorbereiden waardoor de patiënt goed weet wat hem te wachten staat en waardoor de opname zo soepel mogelijk verloopt”, vertelt verpleegkundige Sarah van Trigt.

Beter beeld door Opnameplein

Ook voor de zorgverlening is het fijn dat eventuele bijzonderheden eerder in beeld komen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een eenpersoonskamer of wat te doen in geval van een verhoogd risico op een delier. Maar ook overige disciplines zoals een transferverpleegkundige of een geriatrisch verpleegkundige kunnen voor opname al om advies worden gevraagd.

Doordat processen in de fase voor de opname al worden opgestart, hoeven patiënten ook na een ingreep niet onnodig lang in het ziekenhuis te verblijven. Thuis herstellen draagt bij aan de snelheid van het herstel en vinden patiënten over het algemeen fijner.

Wachttijden verkorten

Door de komst van het Opnameplein kunnen verpleegkundigen hun aandacht schenken aan de patiënten die op de verpleegafdeling liggen. Naast het verkorten van wachttijden is ook het verkorten van wachtlijsten een enorme uitdaging voor ziekenhuizen. Vooral sinds corona kampen veel ziekenhuizen met lange wachtlijsten.

Door slim plannen en de zorgverlening anders in te richten heeft het St. Antonius ziekenhuis een flinke inhaalslag kunnen maken en de wachtlijst weten in te korten. Meer patiënten worden in het St. Antonius in dagbehandeling geopereerd. Zij gaan dezelfde dag nog naar huis waardoor er weer sneller een bed beschikbaar is voor de volgende patiënt. Voor sommige patiënten geldt dat zij voor en na hun operatie niet meer op een ziekenhuisbed worden opgenomen, maar in een huiskamerachtige omgeving in comfortabele stoelen kunnen zitten.