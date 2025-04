Beterdichtbij-app nu in alle poli’s van Zuyderland

In Zuyderland Medische Centrum wordt nu op alle poliklinieken de BeterDichtbij-app gebruikt. Dit zorgt ervoor dat onnodige ziekenhuisbezoeken kunnen worden voorkomen en de zorg voor iedereen toegankelijker wordt. Alle poli-patiënten worden automatisch uitgenodigd om de app te gaan gebruiken. Uit een proefproject op enkele afdelingen blijkt dat het gebruik van de BeterDichtbij-app een succes was waarna is besloten om het op alle poliklinieken te gaan toepassen.

Voor Monique, werkzaam binnen het Oncologisch Dagcentrum, is BeterDichtbij een grote verbetering., zo vertelt ze op de website van Zuyderland: “Voorheen kregen patiënten een stapel papieren mee na het intakegesprek. Nu ontvangen ze vooraf digitale informatie en kunnen ze zich beter voorbereiden.”

Volgens haar maakt het de gesprekken gerichter en efficiënter. Patiënten stellen nu gerichtere vragen, waardoor de zorgverleners beter kunnen inspelen op de behoeften van de patiënten. Bovendien kunnen ze informatie later nog eens nalezen in tegenstelling tot de mogelijkheden bij telefonische communicatie. Ook e-nurse bij het Zuyderland Control Center, Rodin, ziet de voordelen van het gebruik van de BeterDichtbij-app. Rodin vertelt dat bij afwijkende metingen voorheen de patiënten werden gebeld.

Beeldbellen

Met de ingebruikname van de app sturen ze eenvoudig een bericht via de app. Dat verlaagt ook de drempel voor patiënten om vragen te stellen. Bovendien helpt beeldbellen bij de thuismonitoring, vooral bij COPD-patiënten: “Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld beter zien hoe iemand ademt en letten op subtiele veranderingen zoals huidskleur of benauwdheid. Dit helpt ons om sneller en beter te reageren, iets wat je via de telefoon niet oppikt.”

Volgens het Zuyderland biedt digitale communicatie de patiënten meer grip op hun zorgproces. Ze kunnen informatie in hun eigen tempo teruglezen in de app en patiënten nemen eerder contact op via de app. Ze voelen zich daardoor beter geïnformeerd en voelen zich sneller gerustgesteld. Het zorgt volgens het ziekenhuis voor een betere samenwerking tussen patiënt en zorgverlener.

Digipunt Zuyderland

Patiënten van Zuyderland die vragen hebben over digitale zorgdiensten zoals BeterDichtbij, kunnen terecht bij het DigiPunt Zuyderland voor ondersteuning. Hoewel het gebruik van de BeterDichtbij-app niet verplicht is, biedt deze een handige manier om in contact te blijven met zorgverleners – ook via computer of tablet, voor wie geen smartphone heeft. Telefonisch contact blijft daarnaast gewoon mogelijk, zodat iedereen op een manier die bij hem of haar past kan worden geholpen.

Zuyderland Medisch Centrum blijft investeren in digitale innovaties om zorg toegankelijker en persoonlijker te maken. Zorgverleners zien veel potentieel in het gerichter inzetten van de BeterDichtbij-app, bijvoorbeeld door op maat gemaakte updates rond behandelingen te sturen. Ook blijkt beeldbellen nu al waardevol, onder andere bij COPD-patiënten.

In dat opzicht heeft de BeterDichtbij-app in Nederland zijn sporen al verdiend. In Nederland gebruiken inmiddels een miljoen mensen de digitale communicatiedienst in het contact met hun zorgverleners. In eerste instantie werd de dienst voornamelijk ingezet voor patiëntvragen als vervanging van de telefoon. Maar op steeds meer momenten in verschillende zorgpaden wordt BeterDichtbij ingezet.