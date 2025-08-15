Bevallingstermijn nauwkeurig voorspellen met AI en echobeelden

Een nieuwe AI-toepassing, in combinatie met standaard echografiebeelden, blijkt in staat om het moment van bevallen nauwkeuriger te voorspellen. Deze doorbraak komt voort uit het PAIR-onderzoek (Perinatal Artificial Intelligence in Ultrasound), dat werd uitgevoerd door Ultrasound AI in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Kentucky.

De technologie van Ultrasound AI is specifiek ontworpen om op basis van standaard echografische beelden, zonder aanvullende klinische gegevens of gebruikersinput, het aantal dagen tot de bevalling te voorspellen. Dat maakt de oplossing zowel toegankelijk als schaalbaar, zeker in regio’s waar toegang tot geavanceerde prenatale zorg beperkt is.

Hoge nauwkeurigheid

De AI werd getraind met meer dan twee miljoen geanonimiseerde beelden van duizenden zwangerschappen tussen 2017 en 2021. De voorspellingsnauwkeurigheid bleek hoog: bij voldragen zwangerschappen werd een R²-score van 0,95 bereikt, en bij alle geboorten een score van 0,92. Opvallend is ook de verbeterde voorspelling van vroeggeboorte (PTB): de voorspellende waarde steeg van R² = 0,48 naar 0,72 door iteratieve hertraining van het model.

De kracht van het systeem zit in het feit dat het gebruikmaakt van zowel begeleid als onbegeleid leren, en dus continu blijft verbeteren met elke nieuwe dataset. Hierdoor wordt het model robuuster en beter toepasbaar voor diverse patiëntengroepen en klinische contexten, van het eerste tot het derde trimester. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.

Belangrijke stap voorwaarts

“Het vermogen van onze AI om het tijdstip van bevalling nauwkeurig te voorspellen, en daarin te blijven leren, is een belangrijke stap voorwaarts in de maternale-foetale geneeskunde,” zegt Robert Bunn, oprichter van Ultrasound AI. Ook Dr. John O’Brien, hoofdonderzoeker, benadrukt de impact: “AI reikt tot in de baarmoeder en helpt ons niet alleen voorspellen, maar uiteindelijk ook begrijpen waarom vroeggeboortes ontstaan. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor preventie en gerichtere zorg.”

De technologie is inzetbaar binnen bestaande echografie-workflows en vereist geen extra apparatuur of handmatige input. Daarmee biedt de AI een schaalbare, niet-invasieve beslisondersteuning die wereldwijd kan bijdragen aan betere zwangerschapsuitkomsten.