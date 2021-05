Beweegcirkel nu ook in digitale vorm beschikbaar

Waar het aansporen van mensen om meer te bewegen vroeger voorbehouden was aan met name fysiotherapeuten en sportinstructeurs, maakt bewegen vandaag de dag steeds vaker onderdeel uit van behandelingen die door zorgverleners in de eerste en tweede lijn voorgeschreven worden. De beweegcirkel is een van oorsprong fysiek hulpmiddel, gebaseerd op de beweegrichtlijnen van De Gezondheidsraad, waarmee zorgverleners inzicht krijgen in het beweeggedrag van hun cliënten. Dat maakt het voeren van het gesprek met de patiënt over (on)voldoende bewegen een stuk eenvoudiger.

Digitale beweegcirkel

De digitale variant van de beweegcirkel die nu beschikbaar is, biedt nog meer voordelen. Het feit dat de beweegcirkel daardoor ook te gebruiken is tijdens digitale consulten is, gezien de coronacrisis en alle (contact)beperkende maatregelen, is in deze tijd meteen niet het minste.

Met de digitale beweegcirkel kunnen zorgverleners alle beweegcirkels van hun patiënten op één centrale plek bekijken en analyseren. Patiënten kunnen online hun eigen beweegcirkel op elke gewenst moment inzien.

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen waarop de cirkel gebaseerd is, zijn in 2017 samengesteld door De Gezondheidsraad. Deze richtlijnen waren het resultaat een uitgebreide analyse van al het bestaande onderzoek naar de gezondheidseffecten van bewegen. De beweegcirkel bevat vijf stappen. Het doorlopen van deze stappen geeft inzicht in het huidige beweeggedrag, helpt plannen te maken om meer te bewegen en helpt om dat vervolgens ook vol te houden.

Stap 1: Wat doe jij op een dag?

Stap 2: Welke beweegactiviteiten kun je doen?

Stap 3: Wat past in jouw dag?

Stap 4: Ga ervoor!

Stap 5: Welke vervolgstap zet jij?

Informatieve video over de beweegcirkel

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de cirkel door veel verschillende professionals wordt ingezet. Meer informatie over de cirkel, in fysieke en digitale variant, is hier te vinden.