Biopteerrobot combineert echo-beelden met MRI-scan

In het St. Antonius Ziekenhuis is onlangs een zogenoemde biopteerrobot in gebruik genomen. De robot, de Mona Lisa genaamd, is een aanvulling op de twee Da Vinci robots van het ziekenhuis. Mona Lisa kan het afnemen van een biopt van verdacht weefsel een stuk nauwkeuriger uitgevoerd worden. Dat gebeurt door echo-beelden en MRI-scans te combineren. Daardoor wordt het proces voor het stellen van de diagnose prostaatkanker verbeterd.