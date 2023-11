Bloedanalyse-straat Antonius levert snel en betrouwbaar uitslag

In de nieuwe bloedanalyse-straat zijn de belangrijkste analyzers aan elkaar gekoppeld en voorzien van een lopende band. Daardoor worden bloedbuizen volautomatisch gesorteerd, gecentrifugeerd, bewerkt en geanalyseerd. Daarnaast is de chemie-apparatuur volledig vernieuwd. Al met al zijn uitslagen sneller digitaal bekend bij de aanvrager.

Snelheid en kwaliteit bloedanalyse-straat

De automatisering van het bloedanalyseproces binnen Antonius verhoogt de efficiëntie. Buisjes bloed worden razendsnel onderzocht; na aankomst van de buizen op het lab is vaak de uitslag al binnen een uur bekend. “Die termijn geldt nu nog alleen voor spoedaanvragen, maar straks dus voor vrijwel alle analyses”, vertelt Marjon Smit.

Dankzij de hogere doorloopsnelheid neemt de capaciteit van het KCL flink toe. Gemiddeld onderzoeken ze zo’n 1500 buisjes bloed per dag, maar nu kunnen ze een verdubbeling van dat aantal ook prima aan. Een ander groot voordeel van deze automatiseringsslag is de kleinere kans op fouten. “Minder mensenhanden betekent minder fouten en dat bevordert de patiëntveiligheid”, volgens Marjon Smit. Bijkomend voordeel is dat analisten nu meer tijd krijgen om afwijkende waarden te controleren.

Ontwikkeling bloedanalyse-straat

Door het proces van bloedafname te automatiseren kan het verplegend personeel de vrijgekomen tijd aan andere zorgtaken besteden. Een belangrijke ontwikkeling, gezien de almaar groeiende zorgvraag en personeelstekorten. Eerder heeft Vitestro al het eerste autonome apparaat voor bloedafname ontwikkeld.

Enkele maanden geleden startte het OLVG met het gebruik van het bloedafnameapparaat dat door Vitestro is ontwikkeld. De fabrikant van deze robot heeft nu bekend gemaakt dat de komende maanden een wereldwijde klinische test wordt gehouden. Het bloedafnameapparaat combineert op AI gebaseerde, echogeleide 3D-reconstructie met het gerobotiseerd inbrengen van een naald. Daardoor kan een nauwkeurige en consistente bloedafname worden gegarandeerd.

Doorontwikkeling

De wereldwijde klinische test met het bloedafnameapparaat gaat twee jaar duren. Doel van de A.D.O.P.T. studie is naast het testen ook het verzamelen van feedback en eventuele verbeterpunten om de robot verder door te kunnen ontwikkelen. Ook wordt de veiligheid van het systeem nog meer onder de loep genomen.

Om het apparaat klaar te stomen voor de benodigde (CE) certificeringen zodat het in de praktijk breed kan worden ingezet, moet het uiteraard voldoen aan de hoogste prestatie- en veiligheidsstandaarden. De fabrikant verwacht de benodigde CE-certificering tegen het einde van 2024 te kunnen behalen.