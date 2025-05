Brabantse Datawerkplaats leidt tot betere gegevensuitwisseling

Datagedreven werken krijgt in Midden- en West-Brabant een flinke impuls. De zorgorganisaties daar zetten onder de noemer van Anders Werken in de Zorg (AWIZ) stappen in de regionale aanpak rondom datamanagement. Inmiddels werken 23 VVT-organisaties hierin samen. Een van hen is zorgorganisatie Thebe, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg. Manager Informatiemanagement en Zorgtechnologie Erwin van Boxtel en regionaal programmamanager bij AWIZ, Maud van Riel, vertellen op de website Keteninformatie Kerngegevens Verbeteren meer hierover.

In eerste instantie is het samenwerken begonnen met gezamenlijke innovatieprojecten rondom zorgtechnologie. Die focus is verbreed zodat datagedreven leren en verbeteren mogelijk is. Een ander voordeel is dat het samenwerken hierin de administratieve lasten verlaagt zodat de zorg beter wordt en er efficiënter wordt gewerkt. Van Riel is verantwoordelijk voor de programmacoördinatie en de regionale datawerkplaats, waar organisaties gefaseerd bij aansluiten. “We zijn gestart met koplopers zoals Thebe, die meedenken over de opzet. Elk kwartaal sluiten nieuwe partijen aan. In 2026 willen we met alle 23 VVT-organisaties samenwerken in een lerend netwerk.”

Vliegwiel KIK-V

Een van de middelen die in Brabant wordt ingezet is KIK-V. “Voor mij is KIK-V niet het doel, maar het startpunt,” zegt Van Boxtel. “Het helpt om structuur te geven aan waar we met elkaar naartoe willen: een lerende organisatie worden. KIK-V biedt ons de taal en de techniek om beweging te krijgen.” Van Boxtel begeleidt binnen Thebe het project en stimuleert iedereen om binnen de organisatie de informatiehuishouding op orde te brengen.

Het programma KIK-V maakt het mogelijk om automatisch kerngegevens over kwaliteit en bedrijfsvoering van zorgaanbieders uit te wisselen. De betrokken partijen, waaronder branche- en patiëntenorganisaties, maken onderling afspraken over wie welke gegevens mag opvragen en hoe deze worden uitgewisseld. Zo kunnen zorgaanbieders hun gegevens veilig en geautomatiseerd delen, wat de efficiëntie en betrouwbaarheid verhoogt.

Volgens Van Boxtel is het eigenlijk geen project maar is er meer sprake van een beweging: “Datagedreven werken is een beweging die alles raakt, van techniek tot cultuur. Bestuurders moeten leren samenwerken, soms een stukje autonomie loslaten. Intern moeten we echt bouwen aan het fundament, zoals datakwaliteit en informatieveiligheid.” Van Riel vult aan dat er is afgesproken dat de koplopers ideeën ontwikkelen die anderen overnemen. Op die manier hoeft niet alles opnieuw te worden uitgevonden en wordt het proces versnelt en versterkt het vertrouwen in elkaar.

Datawerkplaats

Binnen zorgorganisatie Thebe groeit het bewustzijn rond het project KIK-V, dat gericht is op betere en veiligere gegevensuitwisseling in de zorg. De datawerkplaats speelt hierin een centrale rol door secundair datagebruik mogelijk te maken, zoals voor verantwoording, onderzoek en innovatie, zonder dat ruwe data wordt gedeeld.

Het datastation levert gestandaardiseerde en veilige antwoorden op basis van gegevens die bij de bron blijven. De ambitie is om dit jaar een werkende datawerkplaats op te zetten met een goede governance, minimaal één succesvolle gegevensuitwisseling en het gezamenlijk beantwoorden van een eerste inhoudelijke zorgvraag. Deze aanpak bouwt voort op de bestaande regionale samenwerking in Brabant. Het dient ook als inspiratie voor andere regio’s om te starten, ondanks dat directe financiële opbrengsten niet het doel zijn. Het gaat om een gezamenlijke investering in de toekomst van de zorg.