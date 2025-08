Bravis Ziekenhuis innoveert met ‘Polikliniek van de Toekomst’

Thuismeten speelt een steeds grotere rol in de zorg voor chronisch zieke patiënten. In het Bravis ziekenhuis wordt dit actief toegepast binnen het initiatief Polikliniek van de Toekomst, waarbij digitale ondersteuning en slimme dataverzameling centraal staan. Patiënt Han Duijmelinck, die al jaren leeft met hartfalen, is een treffend voorbeeld van hoe thuismeten niet alleen de zorg efficiënter maakt, maar ook de patiënt zelfverzekerder en bewuster. Op de website van Bravis vertelt Duijmelinck over zijn ervaringen.

Sinds de coronapandemie meet Duijmelinck zelfstandig zijn bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte. Deze gegevens stuurt hij voorafgaand aan zijn jaarlijkse controle naar zijn cardioloog, Ivo Henkens. “Het geeft me rust en controle. Ik weet al hoe het met me gaat voordat ik de arts spreek”, vertelt Duijmelinck. Hij was het thuismeten voor. Patiënten met hartfalen krijgen tegenwoordig meetapparatuur mee naar huis en een thuismeetapp. Daarmee wordt hun gezondheid op afstand gemonitord. Daarnaast komen de patiënten eens per jaar op controle in het ziekenhuis.

Volgens cardioloog Henkens is de aanpak van Han Duijmelinck een voorbeeld voor de toekomst. Patiënten die inzicht hebben in hun eigen gezondheid en de zorgverlener vooraf gestructureerde data aanleveren, helpen hen om consulten beter voor te bereiden en de zorg persoonlijker te maken. Dat draagt bij aan een efficiënt en waardevol spreekuur volgens Henkens.

Polikliniek van de Toekomst

De ervaringen van Duijmelinck sluiten aan bij de ambities van Polikliniek van de Toekomst. Het is een programma binnen het Bravis ziekenhuis dat zich richt op het digitaliseren en verbeteren van zorgprocessen. Eén van de speerpunten is het vooraf gestructureerd uitvragen van medische en contextuele informatie bij patiënten, zodat zorgverleners met actuele gegevens aan een consult beginnen.

Henkens vertelt dat patiënten met hartfalen vaak meerdere medicijnen gebruiken. Als ze vooraf aan de afspraak een actueel medicatieoverzicht en metingen ontvangen, scheelt dat veel tijd en verkleint het de kans op fouten, volgens Henkens. Ook kan er direct in het spreekuur gerichter vragen worden gesteld over de klachten die de betreffende patiënten ervaren.

Van reactief naar proactief

De tijdswinst en informatiewinst door thuismeten zorgt voor een verschuiving in de zorgrelatie: van reactief naar proactief. Waar Duijmelinck eerder direct naar de huisartsenpost belde bij klachten, kan hij nu zelf eerst meten en beoordelen of het nodig is. Volgens hem voorkomt dat onnodige ziekenhuisbezoeken en maakt het hem bewuster van zijn gezondheid. Hoewel Henkens erkent dat niet elke patiënt dit zelfstandig kan, ziet hij veel potentie in een goed ondersteund digitaal zorgproces.

Wat in het Bravis Ziekenhuis begon als een initiatief voor mensen met hartfalen, COPD of hypertensie is inmiddels uitgegroeid tot een bredere zorgoplossing. Het monitoringscentrum ondersteunt patiënten met uiteenlopende aandoeningen, momenteel al veertien in totaal, en dat aantal blijft groeien. De thuismetingen worden automatisch geëvalueerd. Zodra waarden buiten het afgesproken bereik vallen, ondernemen de verpleegkundigen actie.