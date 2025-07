Bredere aanpak moet digitalisering op hoger niveau brengen

E-health toepassingen inzetten is al normaal voor zorgaanbieders. Maar hoe zorg je ervoor dat e-health integraal onderdeel wordt van zorgpaden en -processen? Die vraag leidde ertoe dat Albertje Breitsma en Nanette Stevens van e-health-aanbieder Minddistrict verder gingen kijken dan implementatie en integratie van het Minddistrict-platform alleen. Het resultaat: implementatiedienst Wwiser.

Wwiser staat voor Worth-While Implementation SERvices. De dienst moet het gat vullen dat vaak bestaat tussen uitrol en daadwerkelijk optimaal gebruik van digitale tools. De bedenkers van Wwiser hadden al jaren ervaring met de implementatie van het Minddistrict-platform, maar raakten in toenemende mate gefrustreerd dat zij niet de volgende stap konden zetten: digitale toepassingen zodanig gebruiken dat de hele organisatie, zorgprofessionals en cliënten ervan profiteren.



Stevens in ICT&health 3: “Zodra we voorbij de implementatie van Minddistrict wilden kijken, merkten we de organisaties dit niet van ons verwachtten. Wij zijn toch de softwareleverancier? Waarom ons dan bemoeien met brede digitalisering? Zo bleef Minddistrict toch vaak een platform dat bovenop bestaande processen gezet werd en er niet onderdeel van werd.”

Bredere ondersteuning

Daarom werd duidelijk dat er een nieuwe aanpak nodig was, buiten de implementatie van het Minddistrict-platform om. In de zomer van 2024 werd dit idee gepitcht bij en goedgekeurd door de directie, vertelt Breitsma. “Wij zien namelijk dat organisaties die digitale zorgtransformatie steeds serieuzer nemen. De problemen van wachttijden en werkdruk groeit en men wil echt optimaal digitale toepassingen gebruiken. De tijd van pilots is wel zo'n beetje voorbij, we nemen met elkaar digitalisering gelukkig serieus.”



Een goed voorbeeld van een ggz-aanbieder waar de klik met Wwiser er meteen was, is het Zeeuwse Emergis (zie kader). Bij Emergis spelen de problemen van wachtlijsten en personeelstekort door de relatief geïsoleerde positie van de provincie meer dan gemiddeld een rol.



Breitsma: “Zij merkten dat voor optimaal gebruik van e-health tools er echt cultuur- en gedragsverandering nodig is en kozen er voor het roer radicaal om te gooien, om zo het huidige zorgniveau vast te kunnen houden of zelfs verhogen. In samenwerking zijn we daar nu mooie zaken aan het ontwikkelen. Zo maken we samen met een leverancier van VR-tools van Emergis een zorgpad waar zowel Minddistrict als die VR-tool deel van uitmaakt. Maar altijd als onderdeel van de integratie van hybride zorg in de werkwijze van de organisatie.”

Nieuwe inzichten

Wwiser heeft diverse tools om mensen te laten ervaren wat er allemaal mogelijk is met e-health toepassingen, zoals het e-heldenkaartspel. Dat is laagdrempelig en inspireert middels spel. Zorgprofessionals komen zo vaak tot nieuwe inzichten, als het gaat om de mogelijkheden van e-health toepassingen in hun dagelijkse werkzaamheden.



Verder helpt Wwiser, nadat een organisatie op het gewenste hogere niveau is gekomen, ook met het in kaart brengen en bijhouden van hun doelstellingen. Breitsma: “We kunnen zelfs nog langer de vinger aan de pols blijven houden als een organisatie dat wil. Het liefst maken we onszelf zo snel mogelijk overbodig, maar pas als de cultuur- en gedragsverandering goed geborgd zijn.”

E-health als middel

“Uiteindelijk gaat implementatie maar voor een klein deel om de techniek, en merendeels om verandering van cultuur en gedrag,” stelt Stevens tot slot. Zij en Breitsma zijn inmiddels met een groeiend aantal organisaties in gesprek die geen Minddistrict gebruiken. “Daar staan we heel erg voor open. Het gaat niet om de toepassingen, maar om de doelstellingen van een organisatie. Een digitale toepassing is een middel tot een doel. Het gaat er ons met Wwiser om dat we e-health landelijk op een hoger niveau tillen om dat doel te helpen bereiken. Zolang wachtlijsten en werkdruk blijven oplopen, is ons werk nog niet gedaan.”

