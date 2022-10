Breinapparaat analyseert herseninfarct real time

Op iedere straathoek is tegenwoordig wel een AED te vinden, waarmee mensen die getroffen zijn door bijvoorbeeld een hartstilstand, ter plekke geholpen kunnen worden. Die apparaten zijn succesvol en inmiddels toont onderzoek aan dat AI zo’n defibrillator nog slimmer kan maken. De BraiN20 is een ander apparaat, want het grijpt niet rechtstreeks in bij een herseninfarct zoals de AED dat wel doet bij een hartprobleem. Het nieuwe apparaat kan echter wél ter plekke de aard van het herseninfarct vaststellen, waardoor er flink wat tijd kan worden gespaard en meteen gekozen kan worden voor de juiste behandeling.

Elke seconde telt bij herseninfarct

De oprichter van Time is Brain, de Spaanse neuroloog Alicia Martínez Pinero, wil dan ook graag dat in de toekomst de BraiN20 ook op zoveel mogelijk plekken te vinden is om mensen met een herseninfarct zo snel mogelijk te helpen. Hulpverleners kunnen dan op de plek waar iemand problemen kreeg, meteen nuttige metingen doen die de juiste diagnose versnellen en de juiste behandeling kunnen adviseren. Belangrijk, want bij een herseninfarct telt elke seconde en direct de juiste behandeling kan veel schelen wat betreft de toekomstige kwaliteit van leven.

Nieuwe reeks klinische tests

De start-up is onlangs in Limburg geland en wil onder meer met hulp van LIOF en Medtronic het product op de markt lanceren. ‘In dit najaar is het bedrijf klaar voor een nieuwe reeks klinische tests, die ook wellicht in Limburg zullen worden uitgevoerd’, aldus het Dagblad de Limburger. Het apparaat registreert en analyseert geautomatiseerd het zogeheten N20-signaal. Dat is een klinisch goedgekeurde biomarker waarop de start-up officieel patent heeft.

Het kleine apparaatje BraiN20 bestaat concreet uit hardware en slimme software en een hoofdkap met elektroden die verbonden zijn aan een smartphone. Met het device kunnen behandelaars nauwkeuriger selecteren welke patiënten wel of juist niet in aanmerking komen voor een minimaal invasieve verwijdering van een bloedprop in de ader. Het apparaat helpt tevens om de levensvatbaarheid van de hersenen tijdens de ingreep realtime te monitoren en complicaties beter en eerder te ontdekken.

Real time zorgtechnologie rukt op

Dit nieuwe apparaat is een voorbeeld van technologie die kan helpen om sneller diagnoses te stellen, waardoor ziektes eerder kunnen worden opgespoord én gerichter behandeld worden. De AED is ook een goed voorbeeld dat alweer een tijdje met succes wordt ingezet. Er is hiernaast ook steeds meer slimme software beschikbaar die volledig inzet op preventie. Denk onder meer aan een recent gelanceerde smartwatch die met Ai gestuurde software, al voordat er klachten zijn, een sterk verhoogd risico op hartproblemen zoals ritmestoringen of hartfalen signaleert.