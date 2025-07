Brits AI-systeem waarschuwt bij zorgen over veiligheid NHS-patiënten

Er wordt in het Verenigd Koninkrijk AI-technologie ontwikkeld om NHS-systemen te scannen en zo veiligheidsproblemen in realtime te signaleren en cruciale inspecties eerder te starten. Patiënten profiteren volgens de Britse nationale zorgorganisatie NHS (National Health Service) van een veiligere behandeling dankzij snellere identificatie van zorgproblemen en betere kwaliteitsborging van gegevens. Het initiatief maakt deel uit van het Plan for Change van de Britse overheid om NHS-diensten te verschuiven van analoog naar digitaal in het kader van het 10-jarig zorgplan.

Patiënten moeten de komende jaren betere zorg ontvangen dankzij het volgens de NHS mondiaal eerste AI-systeem voor vroegtijdige waarschuwing. Het systeem heeft als doel om automatisch veiligheidsproblemen binnen de NHS te identificeren en storingen te voorkomen voordat ze escaleren.



De plannen voor het AI-systeem vloeien voort uit een belofte van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg om de regelgeving voor gezondheidszorg te herzien, slechte prestaties aan te pakken en patiënten veilige en hoogwaardige zorg te garanderen.



Er is de afgelopen jaren steeds meer bezorgdheid ontstaan over de veiligheid binnen de NHS na een reeks schandalen, waaronder in de geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg. Het nieuwe veiligheidswaarschuwingssysteem, onderdeel van het 10-jarenplan voor de gezondheidszorg van de overheid, moet snel zorggegevens analyseren en de alarmbel luiden bij opkomende veiligheidsproblemen.

Uitrol al begonnen

De uitrol van het systeem is al begonnen, zo stelt de NHS. Vanaf november wordt een nieuw systeem voor signalen van zwangerschapsresultaten in alle NHS-trusts gelanceerd (een trust is een organisatie binnen de NHS die specifieke zorg biedt). Dit systeem maakt gebruik van bijna realtime gegevens om hogere dan verwachte aantallen doodgeboortes, neonatale sterfte en hersenletsel te signaleren.



Na volledige implementatie kan het ziekenhuisdatabases analyseren om patronen van misbruik, ernstig letsel, sterfgevallen of andere incidenten te identificeren die door de mazen van het net kunnen glippen, schade kunnen veroorzaken en de veiligheid van ziekenhuizen kunnen belemmeren. Als er signalen op dit gebied zijn, zal de Care Quality Commission (CQC) zo snel mogelijk gespecialiseerde inspectieteams inzetten om onderzoek te doen en snel actie te ondernemen.

Nieuw tijdperk

Het aanstaande 10-jarenplan voor de gezondheidszorg moet een nieuw tijdperk van transparantie inluiden, een strikte focus op hoogwaardige zorg voor iedereen en een hernieuwde focus op de stem van patiënten en personeel. ‘Deze ingrijpende maatregel om de patiëntveiligheid te verbeteren, komt ten goede aan iedereen wiens gezondheidszorg onnodig leed heeft veroorzaakt - of het nu gaat om schandalen of omdat ze ineffectieve zorg van de NHS in het algemeen hebben ontvangen’, zo schrijft de NHS.



Wes Streeting, minister van Volksgezondheid en Sociale Zorg, stelt dat hoewel de meeste behandelingen binnen de NHS veilig zijn, zelfs één misstap die een patiënt in gevaar brengt, er één te veel is. “Achter elke veiligheidsinbreuk schuilt een mens - een veranderd leven, een verwoeste familie, soms door een hartverscheurend verlies.”



Patiëntveiligheid en -macht staan centraal in het 10-jarenplan voor de gezondheidszorg, vervolgt Streeting. Door AI te omarmen en 's werelds eerste systemen voor vroegtijdige waarschuwing te introduceren, wil de overheid gevaarlijke signalen eerder opmerken en snel inspecties uitvoeren voordat er schade ontstaat. “Deze technologie zal levens redden - onveilige zorg opsporen voordat het een tragedie wordt. Het is een essentieel onderdeel van onze inzet om de NHS van analoog naar digitaal te transformeren en iedereen betere en veiligere zorg te bieden.”

Plan for Change

Door de patiëntenzorg te helpen transformeren, vormt dit initiatief een belangrijk onderdeel van het Plan for Change van de overheid. Het is gebaseerd op het NHS Federated Data Platform, waarmee zorgpersoneel veilig toegang heeft tot de informatie die ze nodig hebben, op één plek. Dat betekent minder papierwerk en handmatige inspecties voor het personeel, en meer tijd voor de zorg voor patiënten.



Dit volgt op de toezegging van de overheid vorige week om snel een nationaal onderzoek in te stellen naar de kraam- en neonatale zorg van de NHS om de waarheid te achterhalen en verantwoording af te leggen aan getroffen gezinnen en om dringende verbeteringen in de zorg en veiligheid te bewerkstelligen.

Transformatie NHS

De invoering van het AI-waarschuwingssysteem wordt ondersteund door de transformatie van de NHS van analoog naar digitaal door de Britse overheid - een van de drie belangrijkste veranderingen die in het 10-jarenplan voor de gezondheidszorg worden beschreven.



Sir Julian Hartley, algemeen directeur van de CQC, stelt: “We zullen ons sterker richten op alle aspecten van kwaliteit, door gebruik te maken van gegevens die wij en onze partners hebben over ongelijkheden in toegang, ervaring en resultaten om risico's eerder te signaleren en aan te pakken.”



De CQC is volgens Hartley al bezig met de ontwikkeling van onze nieuwe, duidelijkere en eenvoudigere beoordelingsaanpak. “In de toekomst zullen onze ervaren inspecteursteams, onder leiding van onze nieuw aangestelde hoofdinspecteurs, meer inspecties kunnen uitvoeren en sneller feedback kunnen geven op de bevindingen. Zo kunnen zorgverleners sneller verbeteringen doorvoeren en heeft het publiek tijdig informatie over de zorg.”

AI-toepassingen NHS

De NHS heeft de afgelopen jaren een groeiend aantal AI-toepassingen ontwikkeld om zorg te ondersteunen of te verbeteren. Zo toonde onderzoek, in 2024 gepubliceerd in Nature Medicine, hoe de AI-gestuurde zelfverwijzingschatbot Limbic Access een grote stap voorwaarts biedt bij het aanpakken van de uitdaging om de toegankelijkheid tot psychologische hulp op peil te houden. Deze technologische vooruitgang heeft niet alleen geleid tot een verhoging van het aantal verwijzingen, maar ook tot een aanzienlijke verbetering in de diversiteit van deze verwijzingen.



Ook introduceerde de NHS vorig jaar de Allurion maagballon. De innovatieve maagballon wordt door de patiënt ingeslikt en zorgt vervolgens dat mensen minder eten. Bijzonder is dat de ballon sinds kort wordt ondersteund met een AI-platform en een ondersteunende app, waardoor patiënten bij het afvallen op afstand ondersteund kunnen worden.