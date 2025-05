Brits partnerschap moet AI-grenzen kankeronderzoek verleggen

Het oncologisch centrum The Royal Marsden kondigde deze week de resultaten aan van een partnerschap met NTT DATA (gespecialiseerd in digitale bedrijfstechnologie) en CARPL.ai (platform voor AI en machine learning operations). Samen hebben ze een AI-gedreven analyseservice voor radiologie ontworpen, gebouwd en geïmplementeerd voor de ontwikkeling en evaluatie van AI in de medische beeldvorming. Het doel is om kankeronderzoek een impuls te geven en om de behandelresultaten van patiënten te verbeteren.

Het partnerschap moet ervoor zorgen dat kanker sneller kan worden opgespoord en worden behandeld dankzij de medische beeldvorming zoals dat in de Britse National Health Service (NHS) gebeurt. De dienst wordt gefinancierd door een driejarige subsidie van het Britse National Institute for Health and Care Research (NIHR). Al langer is bekend dat met AI de identificatie van beeldvormende biomarkers aanzienlijk kan versnellen en verfijnen. Dit onderzoeksinitiatief richt zich op de ontwikkeling en de evaluatie van AI-algoritmen om de nauwkeurigheid van oncologische onderzoeken te verbeteren, waaronder sarcomen, long-, borst-, hersen- en prostaatkanker.

Op maat gemaakte AI-computeroplossing

De dienst draait op een MLOps-platform voor klinische beeldvorming, dat is gebouwd en wordt beheerd door NTT DATA. Om dit mogelijk te maken heeft NTT DATA een op maat gemaakte AI-computeroplossing ontwikkeld dat helpt bij het testen en het beheren van AI-algoritmen en een grote verzameling radiologie-AI-modellen bevat.

NTT DATA levert ook de AI-adviesdiensten die helpen bij beeldvorming. Hiermee kunnen onderzoekers van The Royal Marsden nieuwe AI-tools testen en evalueren in een echte klinische omgeving. Professor Dow-Mu Koh, Professor Functional Cancer Imaging & Consultant Radiologist in Functional Imaging bij The Royal Marsden zegt dat op deze manier met AI de clinici goed worden ondersteund bij het vroeger en nauwkeuriger diagnosticeren en behandelen van kanker. ”Door samen te werken met NTT DATA en CARPL.ai hebben we een schaalbare onderzoeksomgeving gecreëerd waarin we het volledige potentieel van AI veilig kunnen verkennen. Op deze manier zal dit op een dag de diagnose en behandeling van kanker in de hele NHS transformeren.”

Verschillende vormen van kanker

Zodra de dienst draait, gaan de onderzoeksteams van The Royal Marsden de verschillende AI-modellen testen bij meerdere vormen van kanker. Via de gecentraliseerde interface en ingebouwde monitoringtools van CARPL.ai kunnen de onderzoeksteams de prestaties van de modellen in de loop van de tijd volgen, waardoor snellere feedbackloops tussen ontwikkeling en implementatie mogelijk worden.

Karin Smyth, Minister van Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk: “Ons 10-jarenplan voor de zorg gaat de NHS moderniseren. Oude systemen maken plaats voor slimme digitale oplossingen. De eerste testen met AI zijn nog maar net begonnen, maar tonen precies hoe een samenwerking tussen de NHS, bedrijven en universiteiten eruit moet zien."

Steeds vaker wordt technologie ingezet om vroegtijdig kanker op te sporen. Zo maakt het IJsselland Ziekenhuis sinds kort gebruik van moderne technologie om verdachte plekjes op de huid in een vroeg stadium te kunnen herkennen. De zogeheten Fotofinder zorgt voor een snellere diagnose en een effectievere behandeling, wat de kans op een succesvolle genezing vergroot.