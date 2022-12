CARDINNOV call voor cardiovasculaire ziekten

In Nederland zijn er zo’n 4 tot 5 miljoen mensen met chronische hart- en vaatziekten, of cardiovasculaire ziekten. Oftewel, alle aandoeningen die het hart en/of de bloedvaten treffen, zoals onder meer hartinfarcten, beroertes, longembolie en trombose. Al deze aandoeningen kunnen op verschillen manieren worden behandeld.

Een team van onderzoekers die gezamenlijk in een laboratorium actief zijn doen daar nader onderzoek naar. Met het Europese partnerschap, ERA4Health werd daartoe op 7 december een call voor innovatieve behandelingen op het gebied van hart- en vaatziekten geopend.

Cardiovasculaire ziekten

Deze ERA4Health call betreft cardiovasculaire ziekten: Research targeting development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease (CARDINNOV). De thema’s van de CARDINNOV call zijn reparatie en regeneratie van hart of vaten, hartfalen en atriumfibrilleren.

Zoals gezegd wil het partnerschap bewerkstelligen dat een zevenjarig onderzoek gefinancierd kan worden ten behoeve van hart- en vaatziekten maar ook nanogeneeskunde en voeding, gezondheid en preventie. Het Europese onderzoeksprogramma is een gecombineerd vervolg op ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy Life. Vanuit Nederland zijn NWO en ZonMw bij ERA4Health betrokken.

Informatievoorziening

Tijdens een online informatiebijeenkomst op 13 december zal het partnerschap meer informatie verstrekken om aanvragers meer informatie te geven over de call en de aanvraagprocedure. Daarnaast wordt onderzoekers ruimte geboden om te netwerken en vindt er aansluitend een matchmaking plaats. Meer informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de opening van de call. De middelen voor deze call worden verstrekt door NWO en de Nederlandse Hartstichting.

Europese partnerschappen

De Europese co‐funded partnerschappen zijn onderdeel van Horizon Europe, het Europese programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027). Met deze partnerschappen richt men zich op complexe maatschappelijke uitdagingen die zijn gericht op daadwerkelijke impact. De calls die voortkomen uit de Europese partnerschappen leiden tot thematisch onderzoek verbonden met de missies in het Kennis en Innovatieconvenant en de routes van de Nationale Wetenschapsagenda.