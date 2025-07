CardioMEMS volgt op afstand patiënten met hartfalen

De cardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis volgen hun patiënten met hartfalen via het slimme systeem van CardioMEMS. Op die manier kunnen ze mogelijke veranderingen van het hart goed in de gaten houden en tijdig ingrijpen wanneer ze een signaal krijgen. De sensor is een klein staafje dat in de longslagader is geplaatst.

Iedere ochtend ligt de patiënt ongeveer een minuut op een speciaal kussen om de gegevens uit te lezen. Deze metingen worden daarna automatisch naar het ziekenhuis gestuurd. “Zo voorkomen we zelfs een ziekenhuisopname”, zegt cardioloog van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Marco van Gent.

Een team van cardiologen en verpleegkundigen van het hartfalenteam beoordeelt de binnengekomen informatie. Wanneer er een afwijking wordt gesignaleerd, neemt de cardioloog contact op met de patiënt. Van Gent vertelt dat een patiënt soms helemaal nog geen klachten heeft maar dat de metingen iets anders zeggen. Soms kan een kleine aanpassing in bijvoorbeeld de medicatie al voldoende zijn. De patiënt hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen.

Rust bij patiënten

Volgens collega cardioloog Auke Weevers zorgt het systeem ook voor rust bij patiënten. “Ze weten dat we hen goed in de gaten houden.” Tot nu toe komt een patiënt bij de cardioloog wanneer er klachten zijn, zoals benauwdheid of gewichtstoename. Dan is een ziekenhuisopname vaak noodzakelijk. Met de CardioMEMS kan een opname in veel gevallen worden voorkomen.

De twee cardiologen kijken met trots terug op hun bijdrage aan het onderzoek met de CardioMEMS in het Albert Schweitzer ziekenhuis. “Dit is een stap vooruit voor ons vak,” zeggen ze, terwijl ze al vooruitblikken op wat komen gaat. Want de ontwikkeling staat niet stil. Later dit jaar start een nieuwe studie, dit keer met een systeem dat nóg toegankelijker is voor patiënten. Met dit systeem kunnen patiënten straks zelf hun metingen volgen, direct op hun eigen scherm. Of dat helpt bij het vergroten van het inzicht in hun gezondheid en het aanpassen van hun leefstijl, wordt dan onderzocht.

SenseLink-recorder

Ook het St. Antonius Hartcentrum is een van de voorlopers in Nederland die met de innovatieve CardioMEMS HF-sensor zorg op afstand voor mensen met ernstig hartfalen mogelijk maakt. Deze technologie, ontwikkeld door Abbott, speelt in op de groeiende behoefte aan hybride zorg: efficiënter, patiëntgerichter en toekomstbestendig. Bij Treant Zorggroep gebruikt sinds kort de innovatieve SenseLink-recorder bij hartpatiënten om via digitale monitoring thuis onder toezicht te blijven.

SenseLink is een compacte, draagbare recorder die via plakkers op het lichaam ECG-metingen verricht. Deze wordt in het ziekenhuis door zorgmedewerkers aangesloten, waarna de patiënt naar huis kan. Vanaf dat moment wordt de hartactiviteit van de patiënt op afstand en in real-time gevolgd. Artsen en verpleegkundigen van de afdeling Cardiologie kunnen op basis van deze gegevens tijdig ingrijpen bij afwijkingen in het hartritme. Dit verkleint de kans op complicaties, vermindert het aantal ziekenhuisopnames en verhoogt de kwaliteit van leven.