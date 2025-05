Catharina Ziekenhuis: slimmere capaciteitsplanning verbetert zorg

Met de RTDC-methodiek (Real-Time Demand and Capacity Management) is het Eindhovense Catharina Ziekenhuis in staat om het doorstromen van patiënten effectiever te regelen. Dit leidt tot minder leegstaande bedden, minder patiënten die overgeplaatst worden en minder uitgestelde operaties. Het Catharina Ziekenhuis introduceerde de methodiek via samenwerking met het Radboudumc (Nijmegen), dat het systeem al met succes heeft toegepast.

Het Catharina Ziekenhuis liet onlangs al weten dat het een AI-toepassing inzet op de Intensive Care (IC) om artsen te ondersteunen bij belangrijke besluiten. De toepassing - Pacmed Critical -helpt intensivisten om beter in te schatten wanneer een patiënt veilig de IC kan verlaten. Dit betekent onder meer efficiënter gebruik van bedden zonder dat de zorg eronder lijdt.

Direct actie ondernemen

Het belangrijkste moment van de RTDC-methode is volgens het Eindhovense ziekenhuis de dagstart. Dan komen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals samen om vraag en capaciteit te bespreken en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen zij direct actie ondernemen om problemen te voorkomen en de zorg efficiënter te organiseren.



Voorafgaand aan de invoering van RTDC ontstonden regelmatig capaciteitsproblemen door een gebrek aan overzicht en voorspelbaarheid. “Vroeger dachten we in de ochtend dat we te weinig bedden hadden, werden er maatregelen genomen en dan bleek dat het uiteindelijk meeviel”, vertelt Rikkert Keldermann, die RTDC implementeerde in het Catharina Ziekenhuis. “Zo kwam het voor dat er operaties werden uitgesteld of patiënten werden overgeplaatst terwijl dat eigenlijk niet nodig was.”



Nu bekijkt een team samen met een beddencoördinator of er capaciteit genoeg is: Hoeveel patiënten worden er verwacht, zijn daar genoeg bedden voor? Zo niet, dan moet de afdeling in eerste instantie zelf het tekort oplossen. Er wordt dan bekeken wie er eventueel (eerder) naar huis kan en hoe dat veilig kan.

Goed prioriteren

Pas als het tekort dan nog niet opgelost is, worden volgens Keldermann ondersteunende afdelingen ingeschakeld. Bijvoorbeeld om te zien of er nog labuitslagen moeten komen, of dat een scan vervroegd kan worden. “Natuurlijk kan niet iedereen ’s ochtends tegelijkertijd een scan laten maken, maar met goed prioriteren is er nog veel te winnen.”



In de basis is het van belang dat alle betrokken afdelingen meedenken, zoals laboratorium en radiologie, maar ook van de transferafdeling die contact heeft met de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen voor de nazorg van patiënten. Keldermann: “En stel dat al deze dingen écht niet lukken, dan kunnen we altijd nog kijken of we intern kunnen overplaatsen naar een andere afdeling. Al blijkt in de praktijk dat dit niet vaak nodig is.”

‘Bijzonder effectief’

De meest drastische maatregelen, zoals patiënten verplaatsen naar andere ziekenhuizen of operaties afbellen, zijn sinds het invoeren van RTDC in november 2024 veel minder vaak voorgekomen. “Zeker tijdens de topdrukte met de griep in januari en februari van dit jaar, bleek dat dit systeem bijzonder effectief werkt.”



Keldermann geeft aan dat verpleegkundigen positief zijn over de extra verantwoordelijkheden die de RTDC-methodiek met zich meebrengen. “Het geeft ze meer invloed op planning en organisatie van de zorg. Daarbij is er meer rust en controle. Verpleegkundigen ervaren meer grip op hun werkzaamheden doordat het verloop van de dag beter te voorspellen is.”



Met de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ziekenhuisprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten, benadrukt Keldermann tot slot: “Als elk ziekenhuis op de oude manier blijft werken, creëren we in de toekomst met z’n allen een situatie met ongewenste werkdruk. RTDC helpt om op een slimme en menselijke manier zorgvraag en capaciteit op elkaar af te stemmen. We gunnen andere ziekenhuizen deze manier van werken en delen graag onze ervaringen.”