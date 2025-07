Certificering informatiebeveiliging; subsidie STOZ, fusie en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor het Servicepunt Digitale Zorg van het Noord-Limburgse ziekenhuis Viecuri, subsidienieuws over de STOZ en over praktijkonderzoek opschaling digitale zorg. Ook is er aandacht voor de voorgenomen fusie tussen revalidatie-instellingen Rijndam en Adelante en de naamsverandering van koepelorganisatie NFU naar UMCNL.

Servicepunt Digitale Zorg VieCuri

Sinds eind februari is in VieCuri Venlo het Servicepunt Digitale Zorg (SDZ) open. Hier worden patiënten geholpen wordt op het gebied van digitale zorg, zoals hulp bij het gebruik van het patiëntenportaal mijnVieCuri. In de eerste maanden wisten 2.600 patiënten het SDZ al te vinden. Zij kwamen binnenlopen of stelden telefonisch of per e-mail hun vraag. Veel gestelde vragen zijn:

Hoe log ik in op mijnVieCuri?

Waar kan ik folders en vragenlijsten vinden die de zorgverlener heeft klaargezet?

Hoe maak ik zelf een afspraak voor een polikliniek of om bloed te prikken?

Waar vind ik de uitslagen terug van onderzoeken?

Hoe installeer ik de HiX Patiënt-app zodat ik makkelijker kan inloggen op mijnVieCuri?

Bezoekers waarderen de hulp van het SDZ. 94,6 procent vindt de medewerkers heel behulpzaam en vriendelijk; 95,7 procent zou anderen aanraden om ook een bezoekje te brengen aan het SDZ.



Ophoging plafond STOZ

Het plafond voor de STOZ (Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg) is opgehoogd naar 54 miljoen euro. Dit betekent dat er meer ruimte is voor het doen van aanvragen. STOZ is gericht op zorgaanbieders die samen willen werken aan het anders organiseren van zorg of ondersteuning via de inzet van digitale of hybride processen.



STOZ richt zich op de volgende doelen:

Het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers. Het langer thuis blijven wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.

Het gaat om het toepassen van digitale of hybride processen:

Zodat meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers;

Die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking;

Die zorg- of ondersteuningsmedewerkers helpen om een betere kwaliteit van dienstverlening te leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

Lees hier meer over de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg.

Subsidie praktijkonderzoek opschaling digitale zorg

Nog meer subsidienieuws: de subsidieoproep voor praktijkgericht onderzoek naar de implementatie- en opschalingsfactoren van digitale en hybride zorgprocessen is geopend. De subsidieoproep valt binnen het ZonMw-programma Versnellingsimpuls voor Hybride en digitale zorg.



22 juli en 18 augustus zijn er tussen 12:00-13:00 online informatiebijeenkomsten. Tussen 1 en 10 september zijn er collaboratieve workshops, waarin onderzoekers en zorgorganisaties gezamenlijk de aanvraag voorbereiden.

Deelname is verplicht voor hoofdaanvragers. De subsidieaanvraag is tot 7 oktober 14:00 in te dienen. Bekijk hier meer informatie en alle belangrijke data.

Rijndam en Adelante willen fuseren

Revalidatie-instellingen Rijndam Revalidatie en Adelante Groep willen per 1 januari 2026 samen verder als de Rijndam Adelante Groep. Zo vergroten zij hun slagkracht om ook in de toekomst toegankelijke, betaalbare en hoogwaardige medisch specialistische revalidatie (MSR) te blijven bieden in de regio’s Rijnmond, Waardenland en Limburg. De voorgenomen fusie is een antwoord op de veranderende zorgvraag, arbeidsmarktkrapte en stijgende druk op middelen. “Mensen houden toegang tot revalidatiezorg in hun eigen regio,” zegt Ageeth Bijl, bestuurder van Adelante. “Tegelijk ontstaat er meer ruimte voor ontwikkeling en samenwerking over regiogrenzen heen. We kiezen bewust voor een zorgvuldige, gefaseerde groei met oog voor wat lokaal werkt.”



Beide organisaties brengen aanvullende expertise mee op het gebied van onder meer audiologie en communicatie, arbeidsrevalidatie en speciaal onderwijs. De voorgenomen fusie biedt kansen om gezamenlijk te investeren in innovatie, onderzoek en opleiding. “Het stelt ons in staat om gezamenlijke innovatie echt van de grond te krijgen,” zegt Evelyn Lindeman, bestuurder van Rijndam. “We kunnen slimmer samenwerken aan nieuwe zorgconcepten, kennisdeling en digitale toepassingen. Zo bouwen we aan een organisatie die landelijk impact heeft én dicht bij de praktijk blijft.”

NFU wordt UMCNL

Vanaf november dit jaar gaat koepelorganisatie NFU verder onder een nieuwe naam die beter moeten uitstralen dat het een collectief is van de umc’s van Nederland. De zeven umc’s van Nederland hebben volgens de NFU een unieke plek in het Nederlandse zorglandschap; waar zorg, onderwijs en wetenschap gecombineerd wordt; waar ruimte is voor innovatie om antwoorden te vinden op complexe vraagstukken.



De nieuwe naam is een logische stap in een ontwikkeling die al langer gaande is: de umc’s willen intensiever samenwerken – met elkaar én met partners – en we willen meer als één stem naar buiten treden. In de gezamenlijke strategie die de NFU begin van het jaar lanceerden maken we de duidelijke keuze dat we een deel van onze activiteiten voortaan als collectief oppakken, vanuit één gezamenlijke afzender. Die afzender is UMCNL.