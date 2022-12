Chemotherapie aan huis 

Voor kankerpatiënten die worden behandeld met chemotherapie is het belastend om daarvoor vaak een bezoek te moeten afleggen aan het ziekenhuis. Een behandeling in de thuisomgeving brengt zoveel meer rust en kwaliteit van leven. Eind december 2022 is het IJsselland Ziekenhuis daarom van start gegaan met het project ‘Chemotherapie thuis’.

Zorg dichterbij

Het motto ‘Zorg dichtbij als het kan, in het ziekenhuis als het moet’ sluit daarmee goed aan bij de doelstellingen van het ziekenhuis. Hiermee streeft men er naar betere zorg op maat te bieden en patiënten thuis met chemotherapie te behandelen indien dit wenselijk is. Daarbij gaat het om patiënten die langere tijd Multipel Myeloom of HER2borstkanker hebben en voorheen op de dagbehandeling de toediening van de medicatie kregen.

Verminderen ziektelast

Het verminderen van de ziektelast is wat men beoogt door hen in de thuisomgeving te behandelen. Voor patiënten draait het dagelijks leven daarmee minder om hun gevoel van ziek zijn en hoeft bij de dagindeling niet alles rond het bezoek aan het ziekenhuis te worden georganiseerd. Daarmee wordt een flinke impuls gegeven aan de kwaliteit van leven.

Met dit project verandert er ook het een en ander voor de oncologisch verpleegkundige wiens takenpakket interessanter en uitdagender wordt. Deze komt immers bij patiënten thuis en ziet de patiënt niet langer alleen in de wachtkamer maar ook in de thuisomgeving. Zodoende leert de verpleegkundige de mens achter de ziekte kennen.

Positieve ervaring chemotherapie thuis

De eerste patiënt die chemotherapie in de thuisomgeving kreeg toegediend, heeft dit als zeer positief en als een extra service ervaren. “Ik kon nu vanmorgen rustig aan doen en na het innemen van de premedicatie weer naar bed. Ik kon in mijn ‘huispak’ de dames ontvangen, in plaats van vanaf 7.00 uur wachten tot ik om 8.15 uur de deur uit moet.’’

Om de uitvoer van het project te kunnen realiseren werken diverse disciplines samen. Voor de goede afstemming is het IJsselland Ziekenhuis, de ziekenhuisapotheek, de polikliniek Interne geneeskunde en de verpleegafdeling Oncologie dankbaar.

Rijnstate

Thuisbehandeling van patiënten met leukemie (bloedkanker) of Myelodysplastisch syndroom (MDS), een beenmergziekte, werd begin 2021 al eerder gegeven voor patiënten van Rijnstate. Zij konden er toen al voor kiezen om thuis chemotherapie te krijgen. Patiënten die in het Rijnstate behandeld worden voor leukemie (bloedkanker) of Myelodysplastisch syndroom (MDS), een beenmergziekte, kunnen sinds augustus 2022 inmiddels óók voor chemotherapie thuis kiezen.