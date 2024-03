Chirurgische robot helpt bij darmoperatie

Inmiddels zijn er meerdere bedrijven die al zulke kleine robots hebben ontworpen. Zo heeft CMR Surgical heeft bijvoorbeeld honderden miljoenen dollars opgehaald om een ​​modulaire, draagbare chirurgische robot te ontwikkelen en op de markt te brengen. Maar tot nu toe heeft dit bedrijf zich gericht op de markten buiten de VS. Dit in tegenstelling tot Virtual Incision.

Eenvoudige installatie

Volgens dit bedrijf zorgen complexe logistiek voor speciale operatieruimten en extra stappen tijdens installatie van ondersteunende, chirurgische apparatuur ervoor dat er soms geen gebruik wordt gemaakt van robots. Daarom heeft Virtual Incision de Mira ontworpen.

Het apparaat van Virtual Incision heeft een ‘tray-to-table-ontwerp’ waarmee ziekenhuizen robotchirurgie kunnen uitvoeren zonder dat de operatiekamer rond een mainframeproduct zoals Da Vinci om te bouwen. De robot kan volgens Virtual Incision binnen enkele minuten worden opgezet en dienen als een aanvulling op de bestaande mainframes of als een zelfstandig platform.

MIRA, de innovatieve chirurgische robot.

Chirurgische robot in de ruimte

Een team van zes chirurgen is er onlangs in de Verenigde Staten in geslaagd om vanaf de grond een gesimuleerde operatie met een ‘space-versie’ van de MIRA uit te voeren aan boord van het Internationale Ruimtestation ISS. De SpaceMIRA chirurgische minirobot werd op 30 januari aan boord van een SpaceX raket vanaf Cape Canaveral gelanceerd en arriveerde enkele dagen later in het ISS, dat op zo’n 400 kilometer boven het aardoppervlak zweeft. De SpaceMIRA robotchirurg weegt amper 2 kilo en is slechts 90 centimeter groot. Daarmee is dit een uniek compact en toegankelijk apparaat voor robotchirurgie dat nu dus in de ruimte zweeft.

Vergunning en uitbreiding

Het bedrijf heeft in april 2023 de vergunning aangevraagd op basis van een klinische proef waarin Mira werd geëvalueerd bij darmresectieprocedures. Bijna de helft van de procedures werd tussen 2010 en 2016 uitgevoerd als open operaties. Virtual Incision ziet een kans voor chirurgen om meer minimaal invasieve procedures uit te voeren. Het bedrijf is van plan de productie van het apparaat op te voeren en in de loop van de tijd uit te breiden naar extra locaties.

Ook gaat het bedrijf bekijken of de Mira kan worden gebruikt in de gynaecologie, algemene chirurgie, urologie en andere operaties aan zacht weefsel en vaste organen. Het gebruik van de Mira in de gynaecologie wordt dit jaar bestudeerd.