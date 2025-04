Complexe hartritmestoornis behandelt in MRI bij Amsterdam UMC

In een baanbrekende ontwikkeling binnen de cardiologie en medische beeldvorming is het Amsterdam UMC erin geslaagd een complexe hartritmestoornis – ventrikelaritmie – te behandelen met behulp van real-time MRI-geleiding. Naar eigen zeggen een wereldprimeur. De patiënt onderging een succesvolle ablatie terwijl hij in een MRI-scanner lag, een innovatieve stap die nauwkeurigheid, patiëntveiligheid en behandeluitkomsten naar een hoger niveau tilt.

Waar voorheen röntgentechnologie in 2D de standaard was bij ablatieprocedures, biedt MRI nu een driedimensionaal zicht op het hart en omliggende structuren. “MRI maakt het mogelijk om het hartweefsel en de behandeltools tijdens de ingreep in veel meer detail te volgen. We zien direct het effect van de ablatie op het weefsel – een revolutie in precisiegeneeskunde”, zegt dr. Marco Götte, beeldvormend cardioloog en projectleider van het MRI-interventieprogramma.

MRI voordelen

De inzet van MRI tijdens ablatie biedt een duidelijk voordeel in het behandelen van ventrikelaritmie, waarbij de hartkamers gevaarlijk snel en onregelmatig samentrekken. Traditionele technieken laten te wensen over in nauwkeurigheid en weefselvisualisatie. MRI verandert dat radicaal.

De afgelopen jaren is de MRI-technologie ook in andere ziekenhuizen al ingezet bij ablaties. Zo slaagde het Maastricht UMC+ er eind 2022 in, naar eigen zeggen ook als eerste ter wereld, een ablatiebehandeling van hartritmestoornissen met succes uit te voeren terwijl de patiënt in een MRI-scanner lag. Die innovatie werd mogelijk gemaakt dankzij geavanceerde software en speciale katheters waardoor artsen elektrische signalen direct op 3D-MRI-beelden konden visualiseren om de precisie van de behandeling te verhogen. En in 2023 kreeg onderzoeker Ron Holtackers van de NWO een Veni-beurs voor zijn onderzoek naar ablatietherapie in een MRI-scanner.

Jarenlange samenwerking

Het realiseren van deze behandelinnovatie in het Amsterdam UMC is het resultaat van jarenlange interdisciplinaire samenwerking tussen de afdelingen Cardiologie, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Anesthesiologie en Medische Technologie. “We hebben letterlijk de werelden van cardiale MRI en interventies bij elkaar gebracht.Dat vraagt om aanpassing van bestaande workflows, intensieve training en technologische innovatie”, aldus Götte.

Zo reisde het team voorafgaand aan de ingreep af naar de VS om onder gecontroleerde omstandigheden te oefenen op varkensharten. “Een goed voorbeeld van hoe medische technologie, expertise en voorbereiding samenkomen in patiëntenzorg van de toekomst,” benadrukt hij.

MRI-interventiekamer

Het succes van deze ingreep vormt het fundament voor een nieuwe generatie hartinterventies. In het nieuw te openen Amsterdam UMC Hartcentrum wordt een speciale MRI-interventiekamer ingericht, compleet met hypermoderne scanner en MRI-compatible apparatuur. “Onze volgende mijlpaal is al in zicht: MRI-geleide biopsieën van het hartweefsel,” zegt prof. dr. Cor Allaart, cardioloog-elektrofysioloog.

Een MRI-scanner is in essentie een krachtige magneet – wat betekent dat standaard apparatuur, vaak gemaakt van metaal, onbruikbaar is. “We hebben in samenwerking met partners als Siemens, IMRICOR en MiRTLE Medical de hele toolkit opnieuw moeten ontwerpen: van katheters tot ECG-systemen. Het was pionieren op elk vlak”, licht Götte toe.

Slimme zorg, veilig uitgevoerd

Dankzij MRI-geleide interventies kan niet alleen preciezer worden behandeld, maar wordt ook de stralingsbelasting geëlimineerd. Het biedt perspectief op veiliger, patiëntvriendelijker en datagedreven cardiologische zorg. Deze ontwikkeling is exemplarisch voor de richting die ICT en medische technologie opgaan: slimmer, integraler en gestoeld op nauwe samenwerking tussen mens en machine.

Met deze primeur positioneert Amsterdam UMC zich als koploper in MRI-geleide hartinterventies – een veelbelovende stap richting gepersonaliseerde, high-tech zorg voor patiënten met complexe hartritmestoornissen.