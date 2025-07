Convenant over open source softwareontwikkeling PGO’s in de maak

In samenwerking met het ministerie van VWS zijn Stichting MedMij en de PGO’s Gezondheidsmeter, Uw Zorg Online en Spreekuur.nl een convenant aan het opstellen over de open source ontwikkeling van PGO-softwares. In het convenant worden de gezamenlijke ambities van deze partijen wat betreft het delen en ontwikkelen van technologie vastgelegd.

Er is gekozen voor een open source-aanpak omdat VWS belang hecht aan openheid binnen het gezondheidsinformatiestelsel. Daarbij staan samenwerking, transparantie en hergebruik van technologie centraal. En dat is iets waar open source uitstekend bij aansluit. Door te werken met open source-technologie is de broncode en documentatie van de software namelijk al vanaf het begin van het ontwikkelingsproces openbaar. Hierdoor is deze informatie niet alleen beschikbaar voor de deelnemers aan het MedMij Afsprakenstelsel, maar ook voor andere partijen. Dat leidt tot transparantie en vertrouwen.

Openbare documentatie en broncode

Daarnaast maakt open source technologie het mogelijk om externe bijdragen meteen te beoordelen, al op het moment dat ze binnenkomen. De duidelijke, openbare documentatie geeft aan hoe andere partijen aan de softwareontwikkeling kunnen bijdragen, en verbeterverzoeken worden gereviewd en van gerichte feedback voorzien. Dit bevordert samenwerking en innovatie. Het open karakter van de technologie zorgt er daarnaast voor dat iedereen veiligheidsrisico’s in de code kan signaleren en verbeteren, wat goed is voor zowel de veiligheid als betrouwbaarheid van de PGO’s. Tot slot is een voordeel van de open source aanpak dat nieuwe partijen zich makkelijk kunnen aansluiten bij het softwareontwikkelingsproces. Dat is niet alleen efficiënt, maar beperkt ook de afhankelijkheid van grote ICT-bedrijven.

De PGO-aanbesteding loopt tot 1 januari 2028. Tot die tijd zullen de genoemde PGO-leveranciers, Stichting MedMij en VWS samenwerken aan maar liefst 12 ontwikkeltrajecten. Deze trajecten worden volledig open source ontwikkeld, waardoor de broncode en documentatie dus vanaf dag één openbaar zijn. Vervolgens is elke aanpassing direct te zien en te traceren. De documentatie en broncode van de ontwikkeltrajecten zullen actief gedeeld worden via een centrale open source omgeving. Mooi daaraan is dat deze informatie altijd vrij beschikbaar blijft voor doorontwikkeling en hergebruik, ongeacht wie de eigenaar is.

Ontwikkeltraject 1: PGO-koppelvlak

Het project rondom het PGO-koppelvlak is het eerste ontwikkeltraject dat onder handen wordt genomen. Voor dit project wordt de broncode echter nog niet direct gepubliceerd, omdat de werkwijze nieuw is voor alle betrokken partijen. Ze willen dan ook de ruimte hebben om de juiste templates te ontwikkelen en voldoende ervaring op te doen. Wel worden de documentatie, commentaargeschiedenis en broncode openbaar gemaakt voorafgaand aan het in productie gaan van de code. Op die manier zouden andere, niet bij het project betrokken PGO-leveranciers geen achterstand op moeten lopen.

Ondanks het openbaar maken van de documentatie en broncode die wordt gebruikt, kan niet gegarandeerd worden dat de technologie van andere PGO-leveranciers naadloos aansluit. Om deze reden worden ook de commentaargeschiedenis, technische en functionele documentatie en ontwerpkeuzes toegelicht. Wat MedMij-deelnemers vervolgens met deze informatie doen, is aan hen. De broncode mag worden gebruikt en aangepast of leveranciers kunnen ervoor kiezen om een geheel eigen oplossing te ontwikkelen.

PGO-aanbesteding VWS

VWS heeft in 2024 een aanbesteding uitgezet voor PGO’s, met als doel om gezamenlijk het MedMij Afsprakenstelsel te verbeteren en doorontwikkelen. Uiteindelijk zijn drie PGO-leveranciers gecontracteerd: Curavista (Gezondheidsmeter), Health Cloud Initiative (Uw Zorg Online) en Topicus (spreekuur.nl). Zij gaan, samen met VWS en Stichting MedMij, de komende jaren aan de slag met de MedMij Roadmap. Het ultieme doel: meer en betere data beschikbaar maken voor alle inwoners van Nederland.