Corti lanceert eerste Europese soevereine AI-cloud voor de zorg

Corti, leverancier van AI-infrastructuur voor de gezondheidszorg, heeft de komst van een zogenoemd soeverein cloud-platform voor Europese zorgorganisaties aangekondigd. Met deze innovatie kunnen ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en eHealth providers geavanceerde realtime AI-systemen inzetten binnen de strikte Europese privacywetten, zonder concessies te doen aan data-eigendom of compliance. Daarmee is Corti het eerste AI-bedrijf dat een volledig zelfstandige infrastructuur ontwerpt voor gereguleerde gezondheidsmarkten.

Tegen 2030 wordt een wereldwijd tekort van ongeveer 10 miljoen zorgmedewerkers verwacht; technologie speelt hierin een cruciale rol. Traditioneel stonden AI-leveranciers voor een dilemma: snelle adoptie van nieuwe technologie of strikte naleving van complexe regelgeving. Corti doorbreekt dit paradigma met zijn soevereine cloud: een veilige, compliant en schaalbare basis die innovatie niet in de weg staat.

Zwitserland als pilotlocatie

De eerste implementatie vindt plaats in Zwitserland, het land dat wereldwijd mogelijk de strengste regels voor medische data heeft. In samenwerking met Voicepoint, een platform voor medische documentatie, ontwikkelt Corti een volledig lokaal beheerd AI-ecosysteem dat voldoet aan Zwitserse en Europese regelgeving. Dit moet dan als blauwdruk gaan fungeren voor een bredere uitrol in andere EU-lidstaten.

In tegenstelling tot AI-oplossingen die afhankelijk zijn van hyperscaler‑clouds, is Corti’s infrastructuur ontworpen voor maximale onafhankelijkheid. Het platform draait binnen elke publieke cloud, private cloud of het eigen datacenter van een ziekenhuis. Daardoor kunnen instellingen vrij wisselen tussen providers zonder te worden gebonden aan specifieke leveranciers of geobeleid. Vanaf het derde kwartaal van 2025 zal de Zwitserse infrastructuur live patiëntgegevens op soevereine wijze verwerken.

Sleutelrol cloudtechnologie

Volgens Nictiz speelt cloudtechnologie een sleutelrol in de modernisering van de zorg. Door data en applicaties flexibel en schaalbaar te beheren, maken zorgorganisaties telezorg, patiëntmonitoring op afstand en live bijwerken van medische gegevens mogelijk. Tijdens een studiebezoek in het Verenigd Koninkrijk maakte een delegatie van Nictiz kennis met cloudtoepassingen in ziekenhuizen zoals Milton Keynes en de Cleveland Clinic London. Deze instellingen benutten cloudgebaseerde geavanceerde analysetools om grote patiëntendatasets te verwerken, trends te herkennen en voorspellende analyses uit te voeren voor preventie en gepersonaliseerde behandelingen.

In Nederland sluit dit naadloos aan op de doelstellingen van de Integraal Zorgakkoord, gericht op efficiënte, uitkomstgerichte zorg. De overgang naar de cloud maakt continue innovatie, kennisdeling en workload-reductie cruciaal in tijden van personeelsschaarste. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) speelt hierin mee door over te stappen op openbare cloudsystemen om gegevensverwerking toekomstbestendig te maken.

Strategische relevantie

De wereldwijde markt voor AI in de gezondheidszorg groeit explosief. Verwacht wordt dat deze markt in 2030 een waarde heeft van ruim 150 miljard euro. In Europa beschikt al ruim een derde (37%) van de organisaties over soevereine clouddiensten, en bijna de helft (44%) verwacht dit vóór het eind van 2025 te implementeren. Tegelijkertijd richt de EU‑AI-Act zich op veilige, verantwoorde AI vanaf 2026, waardoor onafhankelijkheid van dominante techpartijen cruciaal wordt. Corti’s platform anticipeert hierop door technologische en juridische autonomie te combineren.

Volledig geïntegreerd AI‑platform

CEO en medeoprichter Andreas Cleve benadrukt dat Corti een verticaal geïntegreerd platform aanbiedt, van pre-trained modellen tot private cloud infrastructuur. “Veel AI‑leveranciers bouwen voort op gedeelde infrastructuur, modellen of third-party services. Corti beheerst de volledige AI‑stack: dat maakt ons uniek geschikt om veilige en schaalbare AI in de wereldwijde gezondheidszorg te ondersteunen”, aldus Cleve.