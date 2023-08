CVRM-benchmark helpt ziekenhuizen met verbeteren zorg

Europese steekproeven op CVRM-gebied laten het keer op keer zien: patiënten met hart- en vaatziekten zijn – zelfs kort na een infarct of beroerte – niet goed ingesteld op zaken die voor hun gezondheid van levensbelang zijn. “Maar we weten niet hoe we het nu eigenlijk precies zelf doen, dat is nooit onderzocht”, aldus Bax.

CVRM: gegevens vergelijken

Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) startte in 2019 samen met biotechnologisch bedrijf Amgen en – uiteindelijk – vier collega-ziekenhuizen het CVRM-project. Het doel was een aanzet geven tot benchmarking tussen ziekenhuizen in Nederland en daarbuiten, aldus Bax. “We wilden aantonen dat het kan, ook als de data uit verschillende soorten EPD’s moeten komen.”

Geanonimiseerd uiteraard en met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld rond privacy. Het systeem dat dat mogelijk maakte, kwam van IQVIA. Bax: “Met CTcue konden we data halen uit gestructureerde en ongestructureerde data, zoals aantekeningen van dokters.” Gegevens zijn in dit geval hoog-over uit de EPD’s gehaald.

David de Jong, senior CTcue-consultant bij IQVIA, voegt toe: “We zijn niet in detail op de populatie ingegaan, maar hebben – bewust – alleen de belangrijkste zaken in de benchmark opgenomen.”

Opschalen en breed inzetten

Er bleek – zoals verwacht – veel gezondheidswinst te behalen in het beter ‘instellen’ van patiënten. “Maar het belangrijkste is dat we hebben aangetoond dat het mogelijk is om te benchmarken tussen verschillende ziekenhuizen”, aldus Bax. “Volgende stap is schaalvergroting met als ultieme doel verplichtstelling en brede implementatie. Alleen dan kunnen we structureel de kwaliteit van zorg verbeteren.”

Bax heeft goede hoop dat het project tot een zinvol vervolg gaat leiden. “In mijn eigen regio zie ik dat huisartsen al op een hele veilige, goede en opbouwende manier gebruikmaken van data. Zij kunnen precies zien waar hun praktijk staat. Ik hoop dat wij ook zover gaan komen. Maar dan heb je wel een overkoepelend orgaan nodig, zoals een beroepsvereniging, om het te coördineren.”

Lees het hele artikel in ICT&health 4, die op 24 augustus verschijnt.