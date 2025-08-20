CWZ gaat papierloos werken met HiX Mobile

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft een belangrijke stap gezet richting toekomstbestendige zorg. Met de introductie van de app HiX Mobile Verpleegkundige kunnen verpleegkundigen voortaan altijd en overal patiëntgegevens inzien en registreren via hun mobiele telefoon. Op de afdelingen C40 (chirurgische specialismen) en B20 (longziekten, interne geneeskunde en oncologie) is de app inmiddels in gebruik genomen.

Regieverpleegkundigen Yvette Vernooij en Katinka Huisman namen het initiatief om de traditionele papieren beddenbriefjes vaarwel te zeggen. In plaats daarvan wordt patiëntinformatie nu digitaal bijgehouden via de app. Ze zeggen dat het naast duurzamer en patiëntveiliger is ook perfect aansluit bij hoe ze in de toekomst willen gaan werken.

Fouten voorkomen

De app biedt verpleegkundigen directe toegang tot patiëntdossiers, zonder afhankelijk te zijn van vaste werkplekken of papieren administratie. Registraties vinden plaats aan de bron, wat mogelijke fouten door overschrijven voorkomt. Bovendien functioneert de mobiele telefoon met de app ook als een pieper, waardoor verpleegkundigen nog maar één apparaat hoeven te dragen.

De overgang naar HiX Mobile werd aangegrepen tijdens de implementatie van HiX versie 6.3. De twee verpleegkundigen zegen meteen de voordelen daarvan en betrokken hun teams actief bij de overstap. Hoewel er eerder enige terughoudendheid was, is de nieuwe werkwijze inmiddels breed omarmd.

Voordelen op een rij

Het werken met HiX Mobile levert volgens CWZ verschillende voordelen op. Zo is het duurzamer werken omdat er geen papieren beddenbriefjes meer worden gebruikt. Daarmee is het ook veiliger omdat er geen losliggende patiëntgegevens kunnen rondslingeren. Omdat er sprake is van directe registratie bij de bron, kunnen de zorgverleners ervan uit gaan dat de informatie actueel is. Bovendien is deze manier van werken efficiënter omdat het minder tijd kost voor de administratie en zijn de zorgverleners niet meer gebonden aan een pc-werkplek.

Patrick Eken, Chief Nursing Information Officer (CNIO) bij CWZ, benadrukt dat de app voortdurend wordt doorontwikkeld: “Samen met Chipsoft blijven we door ontwikkelen. De lijnen zijn kort en feedback van de werkvloer telt écht mee in nieuwe updates. We zijn blij dat we op deze manier weer een stap dichter bij toekomstbestendige zorg zijn gekomen.”

Onderdeel van bredere transformatie

De digitalisering van de verpleegkundige registratie maakt deel uit van een bredere transformatie in de zorg. Door de toenemende complexiteit van patiëntenzorg wordt het steeds belangrijker om overal toegang te hebben tot het elektronisch patiëntendossier. Foto’s en notities kunnen eenvoudig worden toegevoegd en via de app zijn niet alleen de eigen patiënten zichtbaar, maar ook alle patiënten op de afdeling. Dat maakt het werk overzichtelijker en de communicatie eenvoudiger.

Ook enkele andere ziekenhuizen gebruiken inmiddels HiX Mobile. Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is vorig jaar overgestapt op HiX 6.3 van ChipSoft. En ook de verpleegkundigen van Tjongerschans lieten in maart 2023 blij te zijn met de app van HiX Mobile Verpleegkundige.