Da Vinci 5 ontvangt CE-markering

Intuitive heeft bekendgemaakt dat het Da Vinci 5 chirurgisch systeem de CE-markering heeft ontvangen. Met deze goedkeuring mag het systeem binnen Europa worden ingezet voor een breed scala aan endoscopische ingrepen bij zowel volwassenen als kinderen. Het gaat onder meer om urologische, gynaecologische, algemene laparoscopische en thoracoscopische chirurgie. De da Vinci 5 is het nieuwste multiport chirurgisch platform van Intuitive en vormt de vijfde generatie binnen het da Vinci-portfolio.

Het systeem is een doorontwikkeling van de da Vinci Xi en omvat meer dan 150 ontwerpverbeteringen. Volgens Intuitive biedt het systeem verbeterde precisie, gebruiksgemak en dataverwerking. Een belangrijke innovatie is de introductie van Force Feedback-technologie, waarmee chirurgen via het systeem weerstand kunnen voelen – volgens Intuitive een primeur binnen robot-geassisteerde chirurgie. Ook is het visuele systeem vernieuwd en biedt het realistisch 3D-zicht. Daarnaast is de chirurgenconsole ergonomisch aangepast voor langdurige procedures.

Op diverse punten verbeterd

Intuitive wijst erop dat het systeem dankzij een snellere processor, nieuwe sensoren en een verbeterde softwarearchitectuur tien keer meer dataverwerkingscapaciteit heeft dan zijn voorganger. Deze gegevens worden onder meer ingezet om de prestaties van chirurgen inzichtelijk te maken en te verbeteren. Volgens Dave Rosa, CEO van Intuitive, is de goedkeuring in Europa een mijlpaal na meer dan tien jaar ontwikkeling: “Met da Vinci 5 leveren we een platform dat is ontworpen om niet alleen patiëntresultaten te verbeteren, maar ook om de operationele efficiëntie te vergroten en waardevolle inzichten te bieden.”

Ook Dirk Barten, senior vice president en general manager Europa bij Intuitive, ziet de Europese introductie als een belangrijke stap. “Zorgsystemen staan onder druk. Technologie die bijdraagt aan efficiënter werken en betere zorguitkomsten is relevanter dan ooit.” Het da Vinci 5-systeem werd in 2024 al goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Het sluit aan bij een breder portfolio dat onder meer de da Vinci X, Xi en het single port-systeem SP omvat.

17-miljoen operaties

Inmiddels zijn in totaal wereldwijd bijna 17 miljoen procedures uitgevoerd met behulp van da Vinci-systemen. Eén van de ziekenhuizen in Nederland, Tergooi MC, liet begin dit jaar weten dat toen de eerste patiënt werd geopereerd met behulp van de operatierobot Da Vinci X. In dit geval ging het om een operatie aan de nieren waarbij een kwaadaardig gezwel werd weggehaald.

Intuitive bestaat in 2025 dertig jaar en investeert sinds haar oprichting in de ontwikkeling van technologie die minimaal invasieve zorg toegankelijker moet maken, met als doel betere uitkomsten voor patiënten en lagere zorgkosten.