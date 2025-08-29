Data uit zorgalarmering biedt persoonlijke zorg én minder werkdruk

Data uit zorgalarmeringssystemen in de langdurige zorg kunnen bij juist gebruik ervan veel opleveren. Werkplezier voor de medewerkers bijvoorbeeld, en rust voor de cliënt omdat die de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Waardigheid en trots voor de toekomst (programma van Vilans) heeft met een LeerDoeDeeltraject een aantal zorgorganisaties gericht ondersteund om dit doel te bereiken.

Met de toenemende druk op de zorg wordt het steeds belangijker om data in te zetten voor verbetering van zorg en verlaging van werkdruk, zegt Bellis van den Berg, senior-adviseur Monitoring en Impact bij Vilans, in ICT&health 4. “Het wordt daarom in de strategie van de organisatie opgenomen. Maar dat betekent nog niet per se dat wordt nagedacht over de vraag: wat willen we dat die data gaan opleveren? Dit vraagt om richten, inrichten en verrichten.”



Van den Berg doelt op het belang van bewuste keuzes. “Maak het concreet. Het is mooi als een projectleider technologie of iemand van de afdeling IT er bijvoorbeeld op wijst dat de data uit een zorgalarmeringssysteem kunnen worden benut. Maar er wordt vaak te weinig nagedacht over wat het betekent als je hier als organisatie mee aan de slag gaat. Het vergt een heldere datastructuur om die data te kunnen gebruiken in leer- en verbeterprocessen. Hiervoor moeten taken en bevoegdheden worden vastgesteld en toegekend.”

Initiatieven stranden

Veel goede initiatieven stranden echter, vervolgt Van den Berg. De groeiende inzet van meer geavanceerde zorgalarmeringssystemen leidt er vaak toe dat de medewerkers vervolgens gek worden van de alarmen. “Er zit veel ruis in de data die zulke systemen bieden. Die kun je wegnemen door beter te kijken naar welke van die data waardevol zijn.”



Om zorgorganisaties hiermee te helpen, heeft Vilans een LeerDoeDeeltraject met een aantal zorgorganisaties gedaan vanuit het programma Waardigheid en trots voor de toekomst. Doel was onder meer kennisuitwisseling. De deelnemende zorgorganisaties konden van elkaar horen hoe iedere organisatie het doet en tegen welke problemen ze aanlopen.



Een van die deelnemende zorgorganisaties is Zorgbalans. Projectleider Anita van Duin was net voor de start betrokken geraakt bij een project over zorgalarmeringssystemen. “Ik zag dat die heel veel data bieden en besefte: als je die goed benut, kun je er veel uithalen over de zorgvraag, de zorgzwaarte, de vraag of je de juiste middelen inzet en of je dit op de juiste manier doet. In eerste instantie dacht ik nog: dit moeten alle medewerkers leren beheersen. Maar al snel realiseerde ik me dat dit voor de gemiddelde zorgmedewerker echt te moeilijk is. Je moet het eerst zelf organiseren. En pas als je zelf begrijpt wat de data zeggen, de medewerkers erbij halen.”

Continu aandacht

Een belangrijke geleerde les uit het LeerDoeDeeltraject was voor Van Duin dat het systeem inrichten en medewerkers voorlichten niet genoeg is. Je moet volgens de projectleider het systeem zo inrichten dat je er aandacht voor blíjft vragen.



“Op de locaties waar de data uit het alarmsysteem al goed werden benut, hebben we onderzocht waarom dit zo is. Ook hebben we per locatie kartrekkers aangesteld. We hebben e-learning modules opgezet en de handleiding van het zorgalarmeringssysteem gebruiksvriendelijker gemaakt.”

