De ouderenzorg heeft recht op een werkend innovatieklimaat

Een nachtdienst zonder onnodige verstoringen, waarin bewoners rustig slapen en zorgverleners hun aandacht kunnen richten op degenen die het nodig hebben; technologie die real-time inzicht geeft, rust brengt en werkdruk verlaagt. Dit is de dagelijkse praktijk bij zorginstellingen die werken met de Momo BedSense App: het type innovatie dat de ouderenzorg nodig heeft. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zulke oplossingen niet bij toeval ontstaan, maar structureel worden ontwikkeld en opgeschaald? Daarover schrijven Jan-Kees van Wijnen, Eppie Fokkema en Karel Stolper in de recent verschenen vierde editie van ICT&health.

De werkvloer staat vol professionals met goede ideeën en steeds meer ondernemers richten zich op zorgoplossingen. Tegelijk lopen veel initiatieven stuk in tijdelijke pilots of versnipperde subsidietrajecten. In andere sectoren - zoals de bouw en industrie - is het gebruikelijk dat aanbieders zelf investeren in innovatie en ook profiteren van de opbrengst.

Dat model werkt en verdient navolging in de zorg. En dat is wat IFOZ doet. Dit Innovatiefonds Ouderenzorg is in 2021 opgericht in een samenwerking tussen Archipel Zorggroep, Envida, Thebe, tanteLouise en CbusineZ (de innovatietak van zorgverzekeraar CZ). In 2025 sloot ook Aafje zich aan, en er lopen gesprekken met andere zorgorganisaties die willen meedoen.

Goede pilots opschalen

Het idee erachter: zorginstellingen en CbusineZ leggen samen geld in en vormen een gezamenlijke Investor Board die beslist over investeringen in innovatieve bedrijven. Want in de ouderenzorg zijn veel bedrijven actief met waardevolle pilots, maar de goede pilots blijven vaak beperkt tot enkele enthousiaste zorgorganisaties.



Met kapitaal dat opschaling mogelijk maakt, kan IFOZ dit soort initiatieven verder helpen. Daarbij kunnen de oprichters van IFOZ de bedrijven helpen om dicht bij de praktijk te komen. Ze zorgen er samen voor dat innovaties daadwerkelijk worden opgeschaald. Geen vrijblijvende pilots, maar een gedeeld commitment om een innovatie groot te maken.



De oprichters krijgen ondersteuning van een bredere kring van implementatieversterkers: Mijzo, De Wever, Surplus, Oktober, Vitalis, Avoord en Topaz. Deze organisaties stellen hun netwerk, kennis en praktijkkracht beschikbaar om innovaties sneller en breder ingevoerd te krijgen.

Zo werkt IFOZ

IFOZ is geen subsidieprogramma, maar een revolving fonds: opbrengsten uit succesvolle participaties worden opnieuw geïnvesteerd. De deelnemende zorgorganisaties bepalen samen welke innovaties het relevant en kansrijk zijn. Ondernemers krijgen daarbij intensieve ondersteuning. Niet alleen op het gebied van groei, implementatie en financiering, maar ook in de gezamenlijke zoektocht naar impact.



In het netwerk zijn professionals en bestuurders actief. Zij bespreken regelmatig wat werkt, waar het beter kan en welke factoren bepalend zijn voor succes. Het is een gezamenlijke leercirkel waarin ondernemers en zorginstellingen elkaar scherp houden, zodat ondernemerschap en praktijkervaring de innovaties sterker maken. Zo wordt sturing op implementatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid en blijft innovatie geen papieren werkelijkheid, maar een gedeelde missie.

Wat heeft IFOZ opgeleverd?

Na drie jaar ondersteunt IFOZ inmiddels zes innovaties (zoals de Momo Bedsense, de HelpSoq, SUP en Tessa); de zevende en achtste innovaties zijn op komst. De innovaties die vanuit het fonds zijn ondersteund, leidden in 2024 al tot een structurele tijdsbesparing van meer dan 426 fte per jaar. In euro’s uitgedrukt gaat het om een besparing van bijna 20 miljoen per jaar.

Lees het hele artikel in editie 4, 2025 van ICT&health, of lees het in ons online magazine.