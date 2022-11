De vijf marktontwikkelingen in de zorg in 2023

COVID-19 heeft de manier waarop consumenten en merken zaken doen veranderd. Zorgorganisaties zijn daarop geen uitzondering: de pandemie versnelde de transformatie met een decennium. In 2023 moeten ziekenhuizen hun financiële risico’s in kaart brengen en zich richten op het behoud en de werving van werknemers, ook in het licht van een (dreigende) recessie.

Zorgorganisaties moeten hun benadering van consumentenbetrokkenheid en -ervaring opnieuw evalueren, nu externe spelers in de sector strijden om een grotere positie op de zorgmarkt. De zorg zal verder reiken dan fysieke omgevingen zoals ziekenhuismuren, naarmate de technologie vordert ter ondersteuning van chronisch zorgbeheer en gedecentraliseerde onderzoeken in afgelegen omgevingen. Forrester vat deze ontwikkelingen samen in de volgende vijf punten:

Financieel

In 2023 zullen de Amerikaanse uitgaven voor ziekenhuizen en gezondheidszorg naar verwachting met bijna 135 miljard dollar stijgen, aangedreven door een verwachte stijging van de arbeidskosten met 86 miljard dollar. Achterstallige operaties, duurdere beeldvorming en diagnostische diensten maken het onmogelijk dat ziekenhuizen een verlies aan inkomsten van 20 miljard dollar goedmaken. Dit is mede het gevolg van het van stopzetten van electieve procedures van maart tot mei 2020.

Faillissementsaanvragen voor grote zorgorganisaties in 2022 liggen nu al 28 procent hoger dan in 2021. Meer dan 30 procent van alle plattelandsziekenhuizen loopt het onmiddellijke risico van sluiting vanwege de lage financiële reserves of de afhankelijkheid van overheidssteun.

Patiëntvolumes, hoog-aftrekbare gezondheidsplannen en commerciële verzekeringstarieven zullen de gevoeligheid van ziekenhuizen voor recessie van laag naar hoog verplaatsen. Een gebrek aan toegang tot ziekenhuiszorg voor achtergestelde, chronisch zieke en oudere bevolkingsgroepen zal ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de economie.

Om door deze crisis te navigeren en het hoofd boven water te houden, moeten ziekenhuizen nu beginnen met het kwantificeren van hun financiële noodniveaus door hun Z-score maandelijks te berekenen en deze gedurende 24 tot 36 maanden te volgen. Dit zal helpen om risico’s te identificeren en een financiële ommekeerstrategie op gang te brengen voor ziekenhuizen op of nabij de ‘rode zone’.

Nieuwkomers

Forrester voorspelt dat gezondheidsklinieken in de detailhandel hun aandeel in de eerstelijnszorg in 2023 zullen verdubbelen, aangewakkerd door de vraag van patiënten en extra winkelbedrijven die zich willen aansluiten bij CVS-Aetna , Walgreens, Walmart, Amazon en Optum-UnitedHealth Group, die allemaal huisartspraktijken kopen of huisartsen rechtstreeks inhuren.

In 2023 zullen steeds meer patiënten voor gezondheidszorg in de detailhandel kiezen voor hun eerstelijnszorgbehoeften, aangezien traditionele gezondheidssystemen – beperkt door ontoereikende middelen – niet overeenkomen met de verhoogde patiëntervaringen van de detailhandel. De grote klantenkringen en meerdere winkellocaties van retailers geven hen een voorsprong door onmiddellijke zorgopties te bieden wanneer, waar en hoe patiënten ze willen en nodig hebben.

De CDC (het Amerikaanse RIVM) stelt dat bijna negen op de tien Amerikanen binnen vijf mijl van een openbare apotheek wonen, waardoor eerstelijnszorg direct beschikbaar is. Bovendien zal een toename van het aantal gezondheidsklinieken in de detailhandel helpen de kosten voor zorginstellingen en patiënten te verlagen, waarbij moderne gezondheidszorg stelt dat zorg in klinieken in de detailhandel ongeveer 30 procent minder kost dan vergelijkbare behandelingen bij artsenpraktijken en 80 procent minder dan vergelijkbare behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen.

Naarmate de gezondheidszorg in de detailhandel zijn aandeel in de eerstelijnszorg verdubbelt, zal de vraag naar gezondheidssystemen om hun spel van patiëntervaring op te voeren toenemen naarmate patiënten massaal naar de eerstelijnszorgaanbieders in de detailhandel gaan.

Gedecentraliseerd klinisch onderzoek

Gedecentraliseerde klinische onderzoeken zullen in omvang verdubbelen, wat wijst op een verschuiving in de participatie van patiënten op het platteland: in het afgelopen decennium hebben DCT (direct to consumer)-modellen stilletjes hun intrede gedaan in het uitgestrekte landschap van klinisch onderzoek. In 2019 zijn wereldwijd slechts 120 DCT-aanbieders in de zorg gestart. De pandemie heeft de rekruteringsproblemen van klinische onderzoeken dramatisch verergerd en de decentralisatie van onderzoeken gekatalyseerd: 230 DCT’s begonnen in 2020 en 422 in 2021.

Forrester meent dat deze golf niet alleen een reflexmatige reactie op de lockdown was, maar het begin van een blijvende verandering in de wervingspraktijken van patiënten. De druk om de time to market te versnellen en de wens voor meer diversiteit in klinische studies zullen de sector geen andere keuze laten dan decentralisatie van proeven te omarmen en in toenemende mate DCT-technologieën toe te passen voor monitoring op afstand, betrokkenheid en telegeneeskunde.

Ondernemers en disruptors in deze ruimte moeten investeerders ervan overtuigen dat het DCT-bedrijfsmodel levensvatbaar is. Studiesponsors en contractanten moeten profiteren van de gunstige regelgeving voor DCT’s en DCT’s opnemen in hun workflow. Dit zal geografische barrières wegnemen en klinische proeven naar een breder scala van patiënten brengen.

Monitoring op afstand

Een kwart van de Amerikaanse volwassenen zal worden behandeld met RPM (remote patient monitoring)-hulpmiddelen voor chronische aandoeningen: de noodzaak om patiënten met chronische aandoeningen te monitoren, te rapporteren en te analyseren is een nationale noodzaak. Forrester voorspelt dat hulpmiddelen voor patiëntbewaking op afstand (RPM) een cruciale rol zullen spelen bij de behandeling van multimorbide patiënten om mogelijk vermijdbare ziekenhuisopnames en de verergering van chronische ziekten te verminderen. In 2022 werd RPM het kloppende hart van thuisprogramma’s voor acute zorg, die nu actief zijn in 114 systemen en 253 ziekenhuizen in 37 staten.

Er zijn nu vijf codes specifiek voor RPM-services (eies dat de NZa tijdens de coronapandemie ook versneld doorvoerde), waardoor terugbetaling en brede acceptatie worden vergemakkelijkt. De wereldwijde RPM-markt zal naar verwachting in 2027 een omvang van 175,2 miljard dollar bereiken, tegen 53,6 miljard dollar in 2022, met een CAGR (gemiddelde jaarlijkse groei) van 26,7 procent.

Apparaten zoals weegschalen, pulsoximeters, bloedglucosemeters, bloeddrukmeters, hartmonitors en wearables zullen de klinische prognose verbeteren en sociaaleconomische hindernissen wegnemen als gevolg van sociale determinanten van gezondheid. RPM-aanbieders moeten een veelzijdige aanpak volgen om hun eigen netwerkinfrastructuur, apparaten, de edge en de cloud te beschermen met behulp van administratieve, technische en fysieke beveiligingen voor optimale beveiliging en patiëntresultaten.

Zorg vanuit werkgevers

40 procent van de horeca biedt mogelijkheden voor de geestelijke gezondheid: een gezond personeelsbestand is de ruggengraat van de horeca, maar het burn-outpercentage van mensen die in deze branche werken, behoort tot de hoogste van alle bedrijfstakken. Stress, angst en depressie veroorzaakt door werk behoren tot de belangrijkste redenen waarom medewerkers in de horeca ergens anders werk zoeken.

Vier op de vijf horecamedewerkers melden hoge stressniveaus vanwege hun functie, en de CDC meldt een algemene toename van depressie- en angstsymptomen tot 42 procent in de VS. Als reactie hierop komt de horeca in actie en is begonnen met het aanbieden van gezondheidsvoordelen – waaronder diensten voor geestelijke gezondheidszorg – om het hoge personeelsverloop tegen te gaan. 87 procent van de werkgevers dat het verbeteren van de medische gezondheidsvoordelen de komende jaren een van hun topprioriteiten zal zijn.

Dit omvat toegang tot gratis of voordelige counselingsessies, abonnementen op virtuele gezondheidsaanbiedingen en abonnementen op wellness-apps. Om het moreel en welzijn te monitoren, moeten de strategieën voor preventie en beheer van burn-out voortdurend opnieuw worden beoordeeld en opnieuw worden vastgesteld.

Werkgevers zouden nu moeten samenwerken met een teletherapiebedrijf dat evidence-based oplossingen biedt – inclusief cognitieve gedragstherapie, coaching, symptoomopsporing en therapieafspraken – om te zorgen voor verbetering van de geestelijke gezondheid van werknemers. Dit zal hun aanbod van medische voordelen voor werknemers versterken, het personeel helpen behouden en het mentale welzijn van hun werknemers verbeteren.