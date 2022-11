De voordelen van Thuismeten bij zwangerschapshypertensie

Zwangerschapshypertensie treedt veelal op tijdens de laatste trimester en kan, zoals gezegd, schadelijk zijn voor moeder en baby. De vrouwen die dit overkomt worden daarom vaak gecontroleerd. Dat betekende dat zij om die reden wel drie of vier keer naar de poli moesten komen. Met de komst van de Thuismeten app hoeft dit nu niet meer. Door deze manier van meten worden niet alle fysieke controles vervangen maar kan het aantal ziekenhuisbezoeken worden gereduceerd tot eens in de twee weken.

Thuismeten app voor bloeddruk

Zwangere vrouwen met zwangerschapshypertensie kunnen zelf dagelijks hun bloeddruk meten en de gegevens invoeren in deze Thuismeten app. Daarmee kan een gynaecoloog hen op afstand in de gaten houden. Dient het moment zich aan dat de bloeddruk te hoog is, dan krijgt de zwangere moeder in de app een vragenlijst die kunnen duiden op zwangerschapsvergiftiging. Ook krijgt de verloskundige in het ziekenhuis BovenIJ direct een melding en kan dan contact opnemen.

Minder ziekenhuisbezoeken

Zeker in tijden van personeelsschaarste is deze app een uitkomst, maar ook voor de vrouwen die zwanger zijn is het prettig om minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan. “Dit kan bovendien een positief effect op de bloeddruk hebben, vertelt BovenIJ-gynaecoloog Lakeman. “Ziekenhuisbezoeken kunnen als stressvol worden ervaren en stress verhoogt de bloeddruk.

Het kan dus zo zijn dat de bloeddruk van een patiënt die thuis meet lager blijft, dan als dezelfde patiënt drie of vier keer per week naar het BovenIJ had moeten komen. Studies naar het gebruik van deze app hebben laten zien dat het aantal opnames voor het monitoren van een verhoogde bloeddruk door het gebruik van deze app worden verminderd.”

Thuismonitoring sterk in opkomst

Een app zoals die er nu dus is voor het meten van zwangerschapshypertensie bestond al eerder voor patiënten met andere problemen zoals COPD, hartfalen, oncologie (kanker) en zwangerschapsdiabetes. Vanaf nu is de Thuismeten app er dus ook voor patiënten met zwangerschapshypertensie. Vrouwen die van een dergelijke app gebruik willen maken kunnen daar naar vragen bij hun arts of behandelaar

Bravis zet breed in op thuismonitoring en zelfmanagement. Voor patiënten is het zelf doen van metingen daarvoor laagdrempeliger geworden. Voor hen betekent het immers dat ze minder vaak een bezoek aan het ziekenhuis te hoeven afleggen. Dat levert niet alleen een praktisch voordeel op, het is ook gebleken dat patiënten thuis minder spanning ervaren dan in het ziekenhuis en zodoende betrouwbaardere waardes meten.