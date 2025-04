‘De zorg heeft niet alleen innovatie nodig, maar ook transformatie’

Is digitalisering nu een normaal onderdeel van de strategie van elke zorgaanbieder, 25 jaar geleden was dit nog ondenkbaar. Toch werd Medicinfo een kwart eeuw geleden opgericht met juist het idee om mensgerichte zorg te bieden middels (onder meer) digitale instrumenten. Inmiddels is de aanbieder van hybride zorg onderdeel van de zorgprocessen van een groeiend aantal huisartsenpraktijken, zorggroepen, HAP’s en gemeenten. De stap naar de tweede lijn en VVT lijkt logisch op basis van de ervaringen in de eerste lijn. Caroline Besuijen - algemeen directeur Medicinfo - en medeoprichter Joep de Groot (nu bestuursvoorzitter CZ Groep) benadrukken in een terug- én vooruitblik op 25 jaar Medicinfo: “Om de zorg echt overeind te houden, hebben we geen innovatie nodig, maar transformatie.”

CZ zag destijds mogelijkheden in een online aanbod van informatie en advies en geloofde erin dat mensen op termijn veel meer digitale ondersteuning zouden zoeken om hun gezondheid te beheren. Hiervoor zou echter schaalgrootte nodig zijn die ook CZ niet alleen kon bieden. Reden om samenwerking met medeverzekeraar VGZ en thuisorganisatie Thebe te zoeken.



Het resultaat was startup Medicinfo, met destijds een paar mensen, een call center en enkele webpagina’s. Inmiddels is de zorgorganisatie onder leiding van algemeen directeur Caroline Besuijen een gevestigde naam in onder meer de huisartsenzorg, en druk doende om de vleugels naar andere zorgsegmenten uit te slaan.

Gepersonaliseerde informatie

Joep de Groot vertelt hierover in ICT&health 2: “Het uitgangspunt was dat informatie bieden belangrijk was, maar niet voldoende. We wilden toegroeien naar gepersonaliseerde informatie en advies – zonder op de stoel van de arts te gaan zitten. Een combinatie van de voordelen van internet met mensgericht advies. Onze basis was een medische encyclopedie die samen met de London School of Hygiene and Tropical Medicine werd opgezet. Het call center werd samen met enkele thuiszorgorganisaties ingericht.”



“We zagen toen al dat dit initiatief veel verder kon gaan dan informatie en advies, een voorloper van wat we tegenwoordig hybride zorg noemen. Daarvoor werd het call center uiteindelijk belangrijker dan de internetpagina’s. Zo begonnen we met online tools voor bijvoorbeeld zelfmanagement bij pijnklachten en – vijf jaar na de start – het eerste diabetes begeleidingssysteem. Heel belangrijk was dat we ook toen al structureel samenwerkten met patiënten om alles te ontwikkelen. Tegenwoordig is patient centric care normaal, toen allerminst.”

Tegenwind

De Groot stelt dat er vanaf het begin tegenwind was van zorgprofessionals die vonden dat Medicinfo op hun stoel gingen zitten: bij triage, bij reisadvies op gezondheidsgebied en toen Medicinfo met de diabetestool begon (na de pilot uitgebouwd tot het Medicinfo gezondheidsplatform).



"Maar ook toen al werkten we samen met zorgprofessionals die het gaaf vonden om op een veel meer gepersonaliseerde manier om te gaan met chronische aandoeningen zoals diabetes. Als patiënten een deel van de behandeling zelf konden uitvoeren, hielden behandelaren meer tijd over voor de medische kant. Achteraf gezien waren we daarmee misschien aan de vroege kant. Nu zie je dat regelmatig als iets nieuws naar voren komen, maar Medicinfo had dat vanaf het begin in haar DNA.”

Meer impact

En toch, benadrukt De Groot, dit was pas het begin. Wat de huidige algemeen directeur Caroline Besuijen en haar team nu doen, heeft volgens hem vele malen meer impact.



Besuijen vertelt hierover: “Een jaar of vijf geleden werd steeds duidelijker welke uitdagingen er op de zorg af komen, zoals personeelstekorten en daarmee gepaard groeiende werkdruk. Dat leverde ons de vraag op: hoe kunnen we alles dat we in de voorgaande 20 jaar geleerd hebben inzetten om zorgverleners op afstand te ondersteunen en te ontzorgen, zodat de zorg in zijn algemeen toegankelijk blijft voor wie dat nodig heeft. Nieuwe manieren om hybride zorg te kunnen verlenen, zijn we steeds meer gaan verwerken in de bestaande zorgprocessen. Dat doen we door de combinatie van onze IT-expertise en ons medisch team.”



In de afgelopen vijf jaar was vervolgens een volledige kanteling te zien, schetst Besuijen: van 80 procent telefonie en 20 procent digitale contacten via het medisch service centrum, naar 80 procent digitaal en 20 procent telefonie.



“Tegelijk zijn we steeds meer met zorgverleners en -aanbieders gaan samenwerken om tot een hybride zorgaanpak te komen. Zo werken we al jaren samen met Dokterswacht Friesland om alle HAPs in die provincie op afstand te ondersteunen met hybride zorg. En waar een acuut zorgtekort ontstaat, kunnen wij inmiddels snel schakelen om met ons medisch service centrum zorg op afstand te verlenen. Zoals we vorig jaar gedaan hebben met Huisartsen coöperatie West Brabant.”

