Deep learning veelbelovend bij opsporen reumatische hartziekte bij kinderen

Door AI en handheld apparatuur in te zetten, kunnen kinderen met een reumatische hartaandoening waarschijnlijk ook in streken waar minder specialistische zorg voorhanden is, sneller worden gediagnosticeerd en geholpen worden.

Onderzoekers van het Children’s National Hospital hebben een deep learning model ontwikkeld met de potentie om de opsporing van de reumatische hartziekte (RHD) wereldwijd te verbeteren. Het computermodel is in januari 2024 gepubliceerd in ‘the Journal of the American Heart Association’ en maakt het mogelijk om - zonder directe tussenkomst van een cardioloog – RHD met behulp van echocardiogrammen te voorspellen en te identificeren. Deze ontwikkeling is met name belangrijk voor gebieden waar de toegang tot gespecialiseerde hartzorg beperkt is. RHD, een direct gevolg van inadequaat behandelde streptokokkeninfecties, eist jaarlijks bijna 300.000 levens. Deze reumatische hartziekte komt voornamelijk voor in landen met lage en middeninkomens en treft vooral kinderen.