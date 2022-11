Deloitte: IZA is krachtige trigger voor zorgtransformatie

Het IZA biedt volgens Nicole Lentink en Rogier van Hulten van Deloitte de juiste handvatten om de transformatie van de zorg te realiseren. “Zeer belangrijk, want het is in de zorg inmiddels vijf voor twaalf of misschien wel vijf over twaalf”, aldus Van Hulten, directeur Healthcare Operations van Deloitte.

Ook Lentink, directeur Healthcare strategie bij Deloitte, is positief over het IZA, dat volgens haar duidelijke aanknopingspunten biedt om tot een echte – hard nodige – transformatie van de zorg te komen. De transformatie is nodig om toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg op peil te houden en de betaalbaarheid te garanderen, maar vooral om het snel groeiende tekort aan zorgprofessionals aan te pakken.

Geen crisis in zorg

Van Hulten wil desondanks niet spreken over een crisis in de zorg. “We hebben de problemen in de zorg al vele jaren zien aankomen. De aderen van de zorg zijn langzaam maar zeker dichtgeslibd. De bottlenecks zitten al lang in het systeem, maar het ziekteproces werd acuut zichtbaar tijdens de COVID-crisis.”

Belangrijk is nu om de trigger, die IZA zonder meer is, om te zetten in daadkracht en echte transformatie. Van Hulten: “De richting die IZA daarbij aangeeft, is in onze ogen de juiste en sluit nauw aan op de visie van Deloitte op de toekomst van de zorg. De uitdaging is hoe je op een effectieve en efficiënte manier met elkaar de benodigde inspanningen vorm gaat geven om tastbare resultaten te realiseren.”

Nu doorpakken

Lentink denkt dat er vooral, op basis van de aanknopingspunten van IZA, nu doorgepakt móet worden. “Alleen maar remmen is nu onvoldoende, want je kunt niet meer uit het huidige systeem persen omdat daar simpelweg onvoldoende geld en mensen voor zijn. Het is trouwens niet alleen maar kommer en kwel in de zorg, want we hebben wel één van de meest toegankelijke zorgsystemen van de wereld en de kwaliteit is hoog. Het is de kunst om die sterke kanten van ons systeem in het transformatieproces waar mogelijk te behouden.”

Deloitte blijft daarom, net als in het IZA, hameren op het belang van waardegedreven ofwel passende zorg. Het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit, betaalbaarheid en budget. “Passende zorg betekent in de praktijk dat je een afweging maakt tussen kosten en kwaliteit. Bedrijfsmatiger werken hoort zonder meer bij de transformatie, maar dat is dus niet de kern. Het gaat boven alles om het realiseren van meerwaarde voor de patiënt.”

Drie thema’s IZA

Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden, worden in het IZA expliciet drie thema’s benoemd. De patiënt moet centraal staan, digitalisering moet breder worden ingezet én juiste zorg moet op de juiste plek op het juiste tijdstip worden aangeboden. Lentink merkt op dat je die drie thema’s niet los van elkaar kunt zien. “Het is essentieel dat die drie thema’s áltijd in hun samenhang worden gezien. Alleen zo kan er daadwerkelijk waardegedreven zorg worden gerealiseerd.”

