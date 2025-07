Derde succesvolle pilot digitaal inlogsysteem Dézi afgerond

Het ministerie van VWS en het CIBG ontwikkelen gezamenlijk met het zorgveld Dézi, dé zorgidentiteit. Dit nieuwe inlegmodel moet de huidige UZI-pas gaan vervangen. Doel is het creëren van een landelijk stelsel waarmee zorgmedewerkers betrouwbaar en eenduidig toegang krijgen tot digitale zorgsystemen. Het nieuwe inlogmodel combineert veiligheid (eIDAS-hoog betrouwbaarheidsniveau), gebruiksgemak en flexibiliteit, en sluit beter aan op moderne, mobiele werksituaties binnen de zorg.

Dézi bestaat uit twee centrale onderdelen, het stelsel en het register. Het stelsel is een technisch platform waarop zorgaanbieders en leveranciers hun ICT-systemen aansluiten. Het register is de database waarin zorgmedewerkers en organisaties hun zorgidentiteit vastleggen en beheren. Met Dézi kunnen zorgprofessionals kiezen uit verschillende inlogmiddelen (zoals DigiD, eIDAS-genotificeerde middelen, zorgspecifieke tools of PKI‑o-certificaten) die passen bij hun baan of persoonlijke voorkeur. Daarnaast biedt het systeem ook de mogelijkheid om meerdere werkgevers aan één identiteit te koppelen. Dit is met name relevant voor bijvoorbeeld waarnemers of medewerkers in de wijk- en ambulancezorg. Dankzij de zogenoemde voorkeursallows kan uitval bij storingen voorkomen worden door alternatieve middelen in te schakelen.

Uitrol verwacht in 2026

Onlangs werd de derde pilot afgerond. Die liep van november 2024 tot juli 2025 en de focus lag op het gebruik van alternatieve inlogmiddelen voor toegang tot de Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z). Tijdens de pilot werd duidelijk dat zorgprofessionals actief gebruik hebben gemaakt van de nieuwe inlogfaciliteit. Voor deelname aan de pilot doorliepen zorgprofessionals een online registratieproces, dat sterk lijkt op de inrichting zoals die na livegang van Dézi beschikbaar zal zijn.

Deelnemers beoordeelden dit proces als helder en efficiënt, wat de haalbaarheid voor bredere implementatie bevestigt. De ervaringen met de aangeboden inlogmiddelen liepen uiteen, maar benadrukken een duidelijke behoefte aan flexibiliteit. Dézi speelt hierop in door zorgmedewerkers in de toekomst keuzevrijheid te bieden: zij kunnen inloggen met een middel dat aansluit op hun werkproces en persoonlijke voorkeur. De feedback uit de pilot vormt een waardevolle basis voor verdere doorontwikkeling van Dézi. Deze praktijkgerichte inzichten helpen om het systeem nauw aan te laten sluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk.

Sinds de lancering in 2024 zijn er verschillende pilots afgerond, waaronder met DigiD bij vaccinatieadministratie en met Yivi-wallet in logins voor. De daadwerkelijke implementatie van Dézi is voorzien vanaf het moment dat de Wet Digitale Identiteit in de Zorg (Wet DIAZ) in werking treedt. Naar verwachting treedt Dézi in januari 2026 formeel in werking, gelijktijdig met een wetswijziging (DIAZ) die verplicht stelt dat zorgprofessionals op het hoogste betrouwbaarheidsniveau inloggen. In de overgangsfase zal de UZI-pas geldig blijven.

Toekomstbestendige veilige digitale toegang

Met Dézi wordt een integrale, veiliger en gebruiksvriendelijkere digitale toegang tot medische gegevens mogelijk. Het vervangt de huidige situatie waarin zorgprofessionals vaak afhankelijk zijn van meerdere inlogmiddelen en processen; een ‘sleutelbos’ van pasjes en wachtwoorden die de administratieve last verhoogt. Door te werken met één zorgidentiteit én matchende tools, kunnen instellingen efficiënter samenwerken en gegevensuitwisseling verbeteren. Patiënten profiteren daarmee van verhoogde veiligheid en betere digitale toegankelijkheid in hun zorgtraject.

Dézi moet de digitale toegang in de zorg eenvoudiger, veiliger en toekomstbestendig maken. Met flexibiliteit in inlogmiddelen, centrale registratie en een geïntegreerd stelsel biedt Dezi een solide basis voor betrouwbare gegevensuitwisseling, zo stelt VWS. Vorig jaar publiceerde Nictiz in samenwerking met VWS een interactieve handreiking over Dézi. De gids belicht wetgeving (zoals de Wet DIAZ), implementatie en praktijkervaringen, gericht op veilige, flexibele en gebruiksvriendelijke inlogmethodes voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Daarin staat alle relevante kennis en informatie over wetgeving, implementatie en ervaringen uit de praktijk. Het Dézi-stelsel richt zich op meer veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak voor alle zorgprofessionals.