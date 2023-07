Deventer Ziekenhuis en Carinova brengen samen zorg dichterbij

Na het succesvol samenwerken in diverse pilotprojecten zien het Deventer Ziekenhuis en Carinova het als een logische stap om het samenwerkingsverband te formaliseren door een overeenkomst te ondertekenen. Desiree Creemers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deventer Ziekenhuis: “Samen met andere zorgaanbieders in Salland profileren we ons als een regio waar we de zorg nog beter, efficiënter en vooral patiëntvriendelijker kunnen maken.”

Passende zorg

Digitalisering, passende zorg en thuismonitoring zijn momenteel buzz-woorden in de zorg. Om dat daadwerkelijk te organiseren is samenwerking en schaalgrootte nodig en beide organisaties begrijpen dat. Door samenwerking van de (thuis)zorgprofessionals van Carinova met medisch specialisten van het Deventer Ziekenhuis, kan er met de inzet van technologie bijvoorbeeld in meer complexe zorg thuis worden gegeven. Dat is niet alleen prettiger voor de patiënt, maar vaak ook effectiever.

Desiree Creemers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deventer Ziekenhuis: “Een deel van de zorg die momenteel in ons ziekenhuis wordt verleend hoeft niet strikt noodzakelijk daar plaats te vinden, maar kan ook op innovatieve wijze worden vormgegeven. In de komende jaren gaan het Deventer Ziekenhuis en Carinova meer behandelingen naar patiënten thuis verplaatsen. Waarbij we zorg op maat leveren die zowel geschikt als kwalitatief goed is.”

Zorg komt steeds dichterbij

In het kader van het IZA, en het bijbehorende streven naar passende zorg, is het de bedoeling dat zorg waar mogelijk niet in het ziekenhuis maar zoveel mogelijk thuis of in de buurt plaatsvindt. Daarom zijn steeds meer ziekenhuizen en (thuis)zorgorganisaties bezig om te digitaliseren en de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen.

In Nederland werken ook steeds meer ziekenhuizen samen, onder meer met zorgtechnologie, om de zorg daadwerkelijk dichterbij de patiënt te brengen. Een sterk voorbeeld zijn de zeven Santeon ziekenhuizen die gezamenlijk een landelijk thuismonitoringscentrum optuigen. Onlangs kregen de ziekenhuizen voor deze bijzondere innovatieve aanpak nog de beschikking over transformatiegelden in het kader van het IZA.