Diabetesbehandeling met geluidsgolven is mogelijke gamechanger  

PFUS is een innovatieve benadering, die het potentieel heeft om de metabole functie in het lichaam te reguleren met behulp van ultrasone geluidsgolven. Hierdoor kan het de behandeling van chronische ziekten ondersteunen. Drie eerdere preklinische studies van GE lieten al zien dat geluidsgolven de glucosestofwisseling bij mensen met diabetes kan beïnvloeden door middel van gepersonaliseerde ultrasone stimulatie van zenuwbanen. Ondanks dat het nog in een vroeg stadium verkeert, zijn de vooruitzichten voor het gebruik van ultrasoon geluid voor therapeutische doeleinden zonder meer veelbelovend.

Hoe werkt PFUS?

De methode werkt in het kort als volgt. Een speciaal type echografie met ultrasone geluidsgolven wordt gebruikt om de lever te stimuleren. Zo worden niet-invasieve specifieke routes in het lichaam gestimuleerd en kan het bloedsuikerniveau omlaag gebracht worden. Uiteindelijk moet deze therapie er toe leiden dat diabetes type 2 voorkomen of zelfs genezen wordt. Het gebruik van echografie zou in de toekomst volgens betrokkenen zelfs een gamechanger kunnen zijn in de manier waarop bio-elektronische geneesmiddelen worden gebruikt en toegepast op ziekten.

Ultrasone geluidsgolven

Dit PFUS-systeem is ontwikkeld door een team van wetenschappers bij GE HealthCare. De veelbelovende resultaten bij dierproeven leidden tot de huidige fase met klinische tests op menselijke proefpersonen. De samenwerking met GE HealthCare biedt partner Novo Nordisk toegang tot expertise in ultrasone technologie. Door deze expertise te combineren met hun eigen kennis van metabole ziekten, wordt het onderzoek vergemakkelijkt en verbeterd.

Decennialang was Novo Nordisk een gewoon bedrijf in Denemarken, totdat de farmaceut in 2018 Ozempic op de markt bracht, gevolgd door Wegovy. Beide middelen worden met succes ingezet tegen diabetes maar blijken ook een succesvol lifestyle medicijn voor mensen die snel af willen vallen. Novo Nordisk, is nu in de volle breedte een toonaangevend bedrijf op het gebied van diabetesbehandeling en -onderzoek en heeft de afgelopen maanden een reeks deals gesloten om haar R&D-pijplijn voor obesitas en diabetes uit te breiden. Hoewel deze deals zich in eerste instantie richtten op farmacologische behandelingen, heeft het Deense bedrijf nu de kans gezien om straks ultrasone technologie toe te gaan passen.

De partners streven ernaar om aan te tonen dat ultrasoon geluid de bloedglucose kan normaliseren bij mensen met type 2 diabetes. Deze innovatieve aanpak heeft het potentieel om de behandeling van diabetes en obesitas te transformeren, en biedt hoop op een effectieve, niet-invasieve, niet-farmacologische methode voor het beheer van deze ernstige gezondheidsproblemen. De resultaten van de lopende klinische tests zullen nauwlettend worden gevolgd in de medische gemeenschap.

Diabetes & innovatie

Innovaties rond diabetes buitelen de laatste jaren over elkaar heen en dat is goed nieuws voor de patiënten. Met name digitale zorg blijkt bij diabetespatiënten, die al veel ervaring hebben met zelfmanagement en meestal ook zelf metingen doen, goed aan te slaan. Zo kunnen patiënten tegenwoordig zelfs al zonder te prikken hun bloedwaarden met hun smartphone meten en eigenhandig managen. Een andere innovatie voor de behandeling van diabetes waarin de afgelopen jaren grote stappen gezet zijn, is de ontwikkeling van een kunstalvleesklier. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar oplossingen die bedoeld zijn om de bloedsuikerspiegel van diabetes type 1 patiënten beter te controleren en reguleren.