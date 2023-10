Slimme badmuts detecteert beroerte al in ambulance

Elk jaar worden wereldwijd miljoenen mensen getroffen door een beroerte. Dit kan dan gaan om een herseninfarct, waarbij een bloedprop de bloedtoevoer naar de hersenen belemmert of een hersenbloeding. Het Amsterdam UMC-team, onder leiding van neuroloog Jonathan Coutinho en met medewerking van klinisch technoloog Wouter Potters en hoogleraar radiologie Henk Marquering, heeft een slimme badmuts ontwikkeld om al tijdens een ambulancerit vast te stellen wat er precies aan de hand is.

EEG tijdens ambulancerit

De badmuts maakt het mogelijk om tijdens het ambulancevervoer een elektro-encefalogram (EEG) te maken, wat informatie verschaft over het type beroerte en de omvang van de blokkade in het hersenbloedvat. Dit onderscheid is van belang bij het bepalen van de juiste behandelingsmethode, waarbij een snelle reactie essentieel is. Jonathan Coutinho vertelt op de website van het Amsterdam UMC: “Bij een herseninfarct telt elke minuut. Als we de diagnose al in de ambulance kunnen stellen, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis worden gebracht, wat kostbare tijd bespaart.”

Evaluatie slimme badmuts

Een uitgebreide evaluatie van de slimme badmuts is uitgevoerd tussen 2018 en 2022, waarbij deze in twaalf ambulances werd getest en gegevens werden verzameld van ongeveer 400 patiënten. De resultaten van de studie tonen de effectiviteit van de badmuts aan bij het identificeren van patiënten met een significant herseninfarct. Dit heeft geleid tot de oprichting van TrianecT in 2022, een spin-off bedrijf van Amsterdam UMC, dat zich richt op verdere ontwikkeling en commercialisatie van de badmuts.

Bovendien wordt momenteel het AI-STROKE-onderzoek uitgevoerd om nog meer gegevens te verzamelen en een geavanceerd algoritme te ontwikkelen voor nauwkeurigere detectie van grote herseninfarcten tijdens ambulancevervoer. Het belang van deze doorbraak wordt onderstreept door financiële steun van organisaties als de Hartstichting en de Hersenstichting, die gezamenlijk 4 miljoen euro hebben toegekend voor grootschalig onderzoek naar een snellere behandeling van herseninfarcten. Het onderzoek naar beroertedetectie tijdens ambulancevervoer speelt een belangrijke rol in dit initiatief.

Beroerte & innovatie

Naast de slimme badmuts zijn er de afgelopen jaren andere technologische ontwikkelingen geweest die de snellere diagnose en behandeling van herseninfarcten en hersenbloedingen ondersteunen. Ziekenhuizen zoals het Haaglanden Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis, in samenwerking met Philips, voeren bijvoorbeeld klinisch onderzoek uit om de behandeling van herseninfarcten te versnellen.

Het zogeheten WE-TRUST-onderzoek, geleid door Philips en verschillende ziekenhuizen, onderzoekt de haalbaarheid van een snellere behandelmethode voor herseninfarcten, genaamd ‘Direct to Angio Suite’. Deze aanpak maakt gebruik van software en geavanceerde technologie, waaronder de StrokeViewer-app, die verbonden is met CT-scanners en met behulp van kunstmatige intelligentie hersenschade en de ernst daarvan kan analyseren. Een andere opmerkelijke innovatie komt van de Spaanse start-up Time is Brain, die een apparaat wil introduceren waarmee beroertes in real-time op elke locatie kunnen worden gemonitord