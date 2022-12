Diakonessenhuis Utrecht: 20.000 patiënten gaan voor digitale communicatie

De interesse in digitale communicatie met professionals van het Diakonessenhuis blijkt groot en het aantal deelnemers blijft dan snel groeien. Inmiddels hebben dus al 20.000 mensen de app op hun smartphone of tablet staan.

Uitnodiging voor download

De afgelopen maanden heeft het ziekenhuis de app op steeds meer afdelingen getest. Inmiddels wordt iedere patiënt van wie het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer bekend is, uitgenodigd om de app te downloaden. Die uitnodiging krijgen patiënten op het moment dat ze de eerstvolgende afspraak maken op de polikliniek.

Laagdrempelig digitaal contact

Joost Geesing, MDL-arts in het Diakonessenhuis gebruikt de app regelmatig voor contact met zijn patiënten. ‘We willen het patiënten graag zo gemakkelijk mogelijk maken om contact met ons op te nemen. Als zorgverlener heb ik vaak al laagdrempelig contact met mijn patiënten, bijvoorbeeld telefonisch. Maar met de BeterDichtbij app kan ik nu óók veilig online communiceren. Voor patiënten is het een makkelijke manier om op elk gewenst moment hun vraag te stellen. En het antwoord is ook altijd nog eens terug te lezen. Voor mij als zorgverlener is het prettig dat ik zelf het moment kan kiezen om de vragen rustig te beantwoorden.’

Zorg kiest vaker voor online communicatie

Een aantal ziekenhuizen in andere regio’s ging het Diakonessenziekenhuis al voor bij de keuze voor online communicatie. De inzet van communicatie-apps breidt zich in Nederland dan ook als een olievlek uit. Onlangs zette het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) bijvoorbeeld een nieuwe stap op weg naar digitale zorg dichtbij huis. Patiënten die onder behandeling zijn bij een van de poli’s van het ziekenhuis kunnen daar sinds november 2022 namelijk gratis gebruik maken van de BeterDichtbij app. Die stelt hen in staat om direct vanuit huis of onderweg, niet spoedeisende, vragen te stellen of te beeldbellen met hun zorgverleners.

De BeterDichtbij-app is een initiatief van alle ziekenhuizen in Nederland. Maar ook voor andere zorgorganisaties wordt digitale communicatie steeds belangrijker en werkt deze oplossing in de praktijk goed. Denk bijvoorbeeld aan paramedici, psychologen, thuiszorg maar ook aan revalidatie-instellingen. Merem Medische Revalidatie koos onlangs bijvoorbeeld, als eerste revalidatiecentrum in Nederland, voor het inzetten van de BeterDichtbij app.