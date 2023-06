Digicoach als vraagbaak en motivator

Joost is twee jaar geleden samen met zijn collega begonnen met het trainen van vier zorgmedewerkers om digicoach te worden. Voor Amphia een eerste stap om een meer digivaardige zorgorganisatie te worden. De training werd enthousiast ontvangen dcmaar Joost wilde een verbeterslag maken in de training tot digicoach. Dat heeft geleid tot het project ‘Digivaardig in de zorg’ dat met behulp van subsidie is gerealiseerd.

Digicoach welkom

De uren die de digicoaches gebruiken voor deze training en de digicoaching zelf worden betaald uit de subsidiepot. “Samen met de managers wordt gekeken of deze uren passen binnen de functie van de zorgmedewerker, of dat de uren als digicoach naast de functie worden gedaan”, vertelt Joost.

Digicoaches zijn zeer welkom in zorgorganisaties want het is belangrijk dat medewerkers goed uit de voeten kunnen met de snel voortschrijdende digitalisering. Maar de functie van digicoach moet dan wel goed zijn ingebed in de organisatie. Kim Wolffenbuttel heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop digicoaches succesvol kunnen worden ingezet in een zorgorganisatie.

Verschillende niveaus

Joost vindt het niet vreemd dat niet iedere medewerker even snel kan meekomen. De digitale ontwikkelingen gaan snel en niet iedereen heeft hetzelfde niveau van digivaardig zijn.

Ook licht hij de 4 digitypes toe: de analoge idealist (ook wel digistarter genoemd), de aarzelende technologiegebruiker, de digivaardige professional en de digitale enthousiasteling.

“Je kunt als digicoach je communicatie dan aanpassen aan het digitype dat je voor je hebt. Wanneer je bijvoorbeeld medewerkers de basis hebt bijgebracht, kunnen de medewerkers zich stap-voor-stap verder ontwikkelen tot ‘digitypes’ die over meer vaardigheden beschikken.”

Hard en soft skills digicoach

Joost maakt voor zijn training onderscheid tussen de hard skills en soft skills die digicoaches nodig hebben. De harde kant bestaat uit een feitelijke opsomming van wat je collega’s wilt leren. Denk hierbij aan: slim en efficiënt werken in het EPD of met Outlook. Maar de hard skills gaat ook over het kiezen van het juiste lesmateriaal en de tips en trucs die digicoaches willen meegeven aan hun collega’s.

Op welke manier je de lesstof overbrengt is een ander aspect van de opleiding tot digicoach. “De soft skills gaan erover hoe je als digicoach jouw collega’s kunt bewegen tot een gedragsverandering. Dus over hoe digicoaches hun collega’s aansporen om digivaardiger te worden en om hun (nieuwe) digitale vaardigheden in de praktijk te brengen. Daarbij is het noodzakelijk dat je in je communicatie aansluit bij de kennis en het niveau dat iemand al heeft”, vertelt Joost.

Proactieve houding

Bij de zachte kant van digicoaching hoort volgens Joost ook dat digicoaches zich proactief opstellen: “Het is belangrijk dat zij alert zijn op wat er allemaal speelt op de werkvloer en dat ze de zorgmedewerkers benaderen. Dit kan via nieuwsbrieven en flyers zijn, maar ook door langs te gaan op een afdeling. Kijk even mee met de medewerkers die je hebt geholpen, vraag of ze alles hebben begrepen van wat je eerder hebt uitgelegd en of ze bepaalde tips ook hebben gebruikt. En ga dan na een maand weer even langs”, geeft Joost als advies mee.