Digicoaches dragen bij aan vertrouwen in digitalisering op werkvloer

Nu digitale middelen steeds vaker binnen de zorg worden ingezet, moet ook de kennis van zorgverleners hierin meegroeien. In zorgorganisaties worden daarom digicoaches ingezet om teams te laten mee ontwikkelen in digitale vaardigheid en zelfvertrouwen in het gebruiken van digitale middelen. Op de website van Digivaardig in de zorg wordt hierover een verhaal vertelt van digicoach Nicole de Graaff en assistent teamleider Peter van Gaalen bij zorgorganisatie Prisma.

In het artikel vertellen ze hoe ze zonder grote budgetten of dure systemen, samen een verandering wisten te realiseren. Digicoach Nicole de Graaff brengt bij Prisma digitale rust in de zorg: “Je moet zichtbaar zijn én buiten de lijntjes durven kleuren.” Ze is er niet alleen voor de technische ondersteuning, maar vooral voor vertrouwen en samenwerking op de werkvloer. In nauwe samenwerking met assistent teamleider Peter van Gaalen transformeerde zij een locatie waar de zorg onder druk stond tot een voorbeeld van digitale rust en efficiëntie.

De Graaff begon in 2002 bij Prisma op de servicedesk. Inmiddels ondersteunt ze als digicoach alle 2200 medewerkers van de organisatie. Haar rol is veelomvattend: van 1-op-1 coaching tot scholing en het begeleiden van nieuwe medewerkers in het zij-instroomtraject. Peter van Gaalen, met een achtergrond in de psychiatrie, zocht haar vorig jaar bewust op: “Ik wilde verantwoorde zorg leveren, maar dan moet het digitale proces op orde zijn. Nicole heeft me daarin wegwijs gemaakt.” Samen richtten ze de digitale processen opnieuw in.

Escalatieladder

De persoonlijke benadering van De Graaff blijkt cruciaal. Ze komt langs op locatie, begeleidt medewerkers in kleine groepen en helpt hen over de digitale drempels heen. Een belangrijk onderdeel van haar aanpak is zichtbaar en laagdrempelig zijn. Ze ontwikkelde een ‘escalatieladder’, waarin staat welke stappen medewerkers kunnen nemen als ze digitaal vastlopen.

Nicole ziet de digitale vaardigheden van zorgpersoneel nog vaak als zorgpunt. Volgens haar is een derde echt bereid om digitaal te werken maar de helft van de medewerkers doet het alleen als het echt niet anders kan. Juist voor die groep ziet ze haar toegevoegde waarde als digicoach: “Als je mensen goed begeleidt, hebben ze je op den duur niet meer nodig. Dat is het doel.”

Begin 2024 verspreidde de Coalitie Digivaardig in de zorg nog een brandbrief, waarmee docenten werden opgeroepen om sneller digivaardigheden op te nemen in het (mbo)-onderwijs voor zorg en welzijn. Lab21 het didactische innovatielab van het domein Bewegen en Educatie van Windesheim in Zwolle pakte de handschoen destijds direct op. Belangstellenden die meer willen weten over digicoaching, kunnen mailen naar: info@digivaardigindezorg.nl.