Digitaal plasdagboek voor vrouwen met urineverlies

De poli urologie van het Bravis ziekenhuis werkt inmiddels al ruim een jaar, speciaal voor vrouwen die last hebben van urineverlies of verzakkingsklachten, met een digitaal plasdagboek. Het digitaal invullen van vragenlijsten die bijgehouden worden in het dagboek bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook ervoor dat de betreffende vrouwen de vragenlijsten nauwkeuriger en frequenter invullen.

Voordat het Bravis het digitale plasdagboek introduceerde, werden de vragenlijsten en het plasdagboek op papier verstuurd. Dat gebeurde nadat de vrouwen door de huisarts doorverwezen werden naar de poli urologie van het ziekenhuis. In de praktijk kwam het dan nog wel eens voor dat de lijsten niet consequent ingevuld werden, bijvoorbeeld omdat ze thuis ergens in de kast belandden. Dat had ook te maken met het feit dat er niet alleen vragen over het urineverlies in de lijst staan, maar ook over seksualiteit. Als gevolg daarvan moest het ziekenhuis veel vrouwen nabellen om ze te herinneren aan het invullen.

Digitaal invullen werkt

Sinds het plasdagboek en de vragenlijsten gedigitaliseerd zijn, in combinatie met de Luscii app voor het invullen en automatisch verzenden van alle antwoorden naar de poli, worden de lijsten veel beter, sneller en nauwkeuriger ingevuld. Vrouwen die doorverwezen zijn krijgen een e-mail vanuit het MijnBravis patiëntenportaal met de vraag de lijsten in te vullen. Bijkomend voordeel is dat door de digitale verzending van de ingevulde lijsten, deze niet meer kunnen kwijtraken. Het is dus ook nog eens een stuk veiliger.

Na het invullen worden de gegevens via de Luscii-app naar het ziekenhuis verstuurd. “Deze gegevens komen binnen bij ons monitoringscentrum. Als de patiënt is aangemeld, neemt het monitoringscentrum de volgende werkdag contact op om te vragen of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn. Zo weten we zeker dat de informatie snel en op de juiste manier bij ons binnen en in het systeem komt. Dat bevalt zo goed, dat we in de toekomst vaker gaan samenwerking met het monitoringscentrum”, aldus urologieverpleegkundige Martinique Jaspers.

De introductie van het digitale plasdagboek heeft er ook voor gezorgd dat de doorlooptijd van het onderzoek verkort is. “Eerst was dat gemiddeld twee tot drie maanden, nu hebben we alles binnen twee tot vier weken binnen”, meldt teamleider Pascalle Vermeiren van de poli urologie.

Digitalisering vragenlijsten

Het Bravis ziekenhuis is een van de zorginstellingen waar de meerwaarde van digitalisering bewezen is. Enkele jaren geleden startte het Flevoziekenhuis met het digitaal voorbereiden van patiënten die een operatie moeten ondergaan. Via een digitale vragenlijst beantwoorden patiënten, voordat ze een fysieke afspraak hebben in het ziekenhuis, een aantal (algemene) vragen over de actuele gezondheidstoestand en klachten. Met die informatie kan de arts of specialist zich dan beter voorbereiden en hoeft de tijd van de fysieke afspraak niet besteed te worden aan algemeenheden, maar kan direct gestart worden met het bepalen van een behandeling of het vervolgtraject van de zorgverlening.

Een ander mooi voorbeeld is het digitale Post-IC dagboek zoals dat in een aantal Nederlandse ziekenhuizen al enkele jaren ingezet wordt. Patiënten die op de IC gelegen hebben houden vaak blijvende klachten over aan dat verblijf. Doordat de tijd die op de IC doorgebracht is voor veel patiënten als een zwart gat ervaren wordt, bestaat de kans dat dit tot zware lichamelijke en mentale klachten lijdt. Dit is het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom (PICS). Daar komt het Post-IC dagboek in beeld. Hiermee kan familie op een makkelijke manier met elkaar een virtueel dagboek maken met tekst, foto’s, film- en geluidsfragmenten. Zorgverleners delen op afstand, vanaf de IC, gegevens van de patiënt via de app met de familie. Informatie die door de sterk beperkte IC-bezoekmogelijkheden niet door familie en naasten zelf ingevoerd kan worden.