Digital evidence management verbetert veiligheid in de zorg

Agressie is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Uit recent onderzoek van IZZ blijkt dat meer dan de helft (58%) van de Nederlandse zorgmedewerkers te maken heeft met fysiek geweld en 80 procent met verbaal geweld. Deze alarmerende trend zorgt voor een toename van ziekteverzuim, afwezigheidsmeldingen en werknemers die ontslag nemen, waardoor veel afdelingen onderbezet raken. Desondanks moeten zorginstellingen kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen. Dat betekent dat ze prioriteit moeten toekennen aan veiligheid en beveiliging om de werkomstandigheden te verbeteren en werknemers te behouden.

Technologische oplossingen helpen beveiligingsteams bij het verbeteren van veiligheid en de efficiency van hun werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is een Digital Evidence Management Systeem (DEMS), dat digitaal bewijsmateriaal op een centrale locatie opslaat, de incidentrespons stroomlijnt en de samenwerking verbetert om zorgprofessionals en patiënten een veiliger omgeving te bieden.

De rol van digitale bewijsmaterialen in de zorg

Een DEMS maakt het mogelijk om beveiligingsincidenten op een centraal platform te verzamelen, op te slaan en te delen via digitaal bewijsmateriaal. Zorginstellingen kunnen op die manier de uiteenlopende aspecten van incidenten zoals bezoekers die zich misdragen vanuit diverse invalshoeken analyseren. Deze systemen verbeterden de onderzoeksactiviteiten, maken het mogelijk om aan de privacywetgeving te voldoen en verbeteren de operationele efficiency. Ook Haaglanden Medisch Centrum heeft hun fysieke security verbeterd heeft met een centraal platform voor beveiligingsincidenten.

Vijf belangrijke voordelen van een centraal platform voor digitaal bewijsmateriaal in de zorg

1. Verzameling en analyse van bewijsmateriaal op een centrale locatie

Het beheren en delen van camerabeelden en ander digitaal bewijsmateriaal kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als er meerdere partijen in het spel zijn. Een DEMS vereenvoudigt dit proces; het biedt beveiligingsteams de mogelijkheid om beelden van bewakingscamera’s en andere opnameapparatuur te gebruiken voor het analyseren van incidenten. Deze beelden kunnen samen met incidentrapporten en getuigenverklaringen op veilige wijze naar het DEMS worden geüpload. Beveiligingsteams kunnen vervolgens het digitale bewijsmateriaal organiseren en aan specifieke incidenten koppelen. Dit maakt het eenvoudiger om een aaneenschakeling van gebeurtenissen te volgen en te analyseren.

Stel bijvoorbeeld dat een patiënt uitglijdt op een pasgeboende ziekenhuisvloer en valt. Een DEMS kan dan helpen om het incident op efficiënte wijze te documenteren en analyseren. Het beveiligingspersoneel kan beelden van bewakingscamera’s verzamelen, naar het systeem uploaden en veilig delen met onderzoekers en juridische teams. Doordat al het bewijsmateriaal op een centrale locatie wordt opgeslagen kan het snel worden opgevraagd.

2. Delen en samenwerken

Een groot voordeel van een DEMS is soepeler samenwerking met diverse partijen in het geval van beveiligingsincidenten. Ziekenhuispersoneel, juridische teams en letselschade-experts van verzekeraars kunnen op afstand digitaal bewijsmateriaal opvragen dat bijdraagt aan efficiënt onderzoek en snellere besluitvorming. Bewijsmateriaal kan met een simpele muisklik op veilige wijze worden gedeeld met externe partijen zoals de politie of rechtshulpverleners. Door het stroomlijnen van processen voor het delen van bewijsmateriaal kunnen ziekenhuizen sneller op incidenten reageren, hulp bieden met de verwerking van claims en effectievere ondersteuning bieden voor onderzoeksactiviteiten. Dit verbetert de algehele beveiliging en zorgt ervoor dat alle betrokkenen direct over essentiële informatie kunnen beschikken.

3. Databeveiliging en compliance

Alle data en video-opnamen binnen een DEMS worden versleuteld volgens de hoogste beveiligingsnormen om deze gevoelige informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen. Configureerbare beleidsregels voor het bewaren van data zorgen ervoor dat bewijsmateriaal zo lang bewaard wordt, als nodig is. Dit stelt zorginstellingen in staat om te voldoen aan de eisen van richtlijnen als de General Data Protection Regulation (GDPR) en opslag van gegevens efficiënt te beheren. Audit trails zorgen voor veiligheid van data en transparantie tijdens elk stadium van het onderzoeksproces.

4. Bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers

Geavanceerde bewerkingsmogelijkheden in een DEMS zorgen ervoor dat gevoelige informatie geheim blijft. Ze stellen beveiligingsteams in staat om voor hun onderzoek gebruik te maken van camerabeelden. Een ingebouwde video editor maakt het mogelijk om de identiteit van patiënten en werknemers in beeldopnames te verhullen om hun privacy te beschermen. Een systeem voor gezichtsdetectie helpt met het stroomlijnen van het bewerkingsproces. Dit maakt het eenvoudiger om afbeeldingen van personen wazig te maken of achter een zwart blokje te verbergen. Om persoonsgegevens en gezondheidsgerelateerde informatie verder te beschermen kan het geluid van opnames worden gedempt. Dit is in overeenstemming met privacyrichtlijnen en waarborgt de integriteit van beveiligingsactiviteiten.

5. DEMS integreren met bodycams

Het is daarnaast mogelijk om bodycams te integreren in een DEMS om de beveiliging nog verder te verbeteren. Dit levert real-time documentatie van incidenten op en helpt om gevaarlijke situaties te de-escaleren en het beveiligingspersoneel te beschermen. Bodycams dienen als afschrikmiddel voor gewelddadig gedrag en als waardevolle bewijsbron bij geschillen of rechtszaken. De integratie met een DEMS versterkt de beveiligingsactiviteiten en incidentrespons.

Voldoen aan de datarichtlijnen

Met het oog op het groeiende belang van privacy en gegevensbescherming moeten zorginstellingen digitaal bewijsmateriaal tegen onbevoegde toegang beschermen. Dit is ook belangrijk met het oog op strenge eisen ten aanzien van privacy en gegevensbescherming. Het niet naleven van richtlijnen kan juridische gevolgen hebben en reputatieschade veroorzaken.

Een DEMS kan zorginstellingen helpen met:

het toepassen van strikte regels voor toegangsbeheer om medische dossiers en andere gevoelige patiënten-informatie veilig te houden

het bijhouden van audit logs om de toegang tot digitaal bewijsmateriaal en wijzigingen daarvan in kaart te brengen

Door gebruik te maken van een DEMS met ingebouwde mogelijkheden voor privacybeheer kunnen zorginstellingen hun compliance-processen stroomlijnen en veilige en efficiënte onderzoeksactiviteiten waarborgen.

Conclusie

Geweld op het werk en veiligheidsproblemen trekken een wissel op de zorgsector. Daarom is investeren in beveiligingstechnologie niet langer een optie, maar een noodzaak. Door gebruik te maken van technologie voor het beheer van digitaal bewijsmateriaal kunnen zorginstellingen proactieve maatregelen treffen om hun personeel te beschermen, overeenstemming met de wet- en regelgeving te waarborgen en te zorgen voor een uitnodigende omgeving waarin iedereen zich veilig voelt.