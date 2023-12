Digitale beelduitwisseling patiënt verbetert spoedzorg grensgebied

Juiste zorg op de juiste plek als elke minuut geldt. Dat is natuurlijk ook wezenlijk voor spoedzorg over de grens. De goed georganiseerde digitale beelduitwisseling tussen het Radboudumc en het netwerk Westdeutscher Teleradiologieverbund leidt volgens betrokkenen bijvoorbeeld tot verbeterde spoedzorg in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.

Databeschikbaarheid internationaal

Deze aanpak is een goed praktijkvoorbeeld dat aansluit op de richtlijnen van het Integraal Zorgakkoord omtrent samenwerking en laat zien hoe digitalisering binnen de zorg voor goede toegankelijkheid en doelmatigheid kan zorgen. Ingrid Seinen, projectleider Radboudumc International Patient Office en projectleider en initiatiefnemer van dit project vertelt: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering bij kan dragen aan verbeterde zorg voor de patiënt. Ook voor de zorgverlener levert dit veel efficiency op.”



“Het laat zien dat het mogelijk is om gegevens op een makkelijkere manier toegankelijk te maken voor zorgverleners en hoe ze dubbel werk en tijdverlies kunnen vermijden. Het was een spannend proces, want we moesten immers de behoeften, de processen en de systemen van de Duitse klinieken en die van onszelf goed op elkaar aan laten sluiten. Dit vraagt om goede afspraken aan de voorkant met alle betrokken partijen. Mooi dat het is gelukt en dat patiënten en zorgverleners hier direct de (positieve) gevolgen van kunnen ondervinden.”

Goede samenwerking

Voor patiënten die complexe neurologische spoedzorg nodig hebben is snelle behandeling van levensbelang en wordt het dichtstbijzijnde traumacentrum opgezocht, ook al is dat over de (lands)grens. Jaarlijks zien zorginstellingen in het grensgebied meerdere patiënten waarvoor deze snelle (en complexe) zorg noodzakelijk is. Denk hierbij aan hersenbloedingen en hersen-, hartinfarcten en ongelukken met (zwaar) hersenletsel.



Prof. dr. Jeroen Boogaarts, neuroloog Radboudumc licht toe: “Bij patiënten met een propje in de hersenvaten, een zogenoemde beroerte, of met hersenletsel door een ongeval, is een snelle behandeling noodzakelijk. Elke minuut dat we niet behandelen in zo’n situatie betekent 1,9 miljoen hersencellen minder. Een goede en snelle overdracht van gegevens bespaart dus kostbare tijd. De laatste jaren zien we meer en meer patiënten vanuit de nabijgelegen grensregio voor specifieke complexe zorgvragen, omdat het Radboudumc het dichtbijgelegen academisch ziekenhuis is. Deze patiënten ervaren direct de gevolgen van de goede samenwerking.”

Digitale beelduitwisseling

De digitale beeld- en gegevensuitwisseling verhoogt de efficiëntie en doelmatigheid van behandelingen, omdat artsen sneller toegang hebben tot relevante patiëntgegevens, zoals röntgenbeelden. Daardoor kunnen ze sneller handelen, kan het juiste team meteen klaarstaan voor de patiënt en zijn nieuwe onderzoeken overbodig. Essentieel bij digitale gegevensuitwisseling is dat de systemen en processen goed op elkaar aansluiten. Dit vraagt om goede afstemming en afspraken tussen alle partijen. Ging de vraag in eerste instantie alleen over spoedzorg, nu maakt ook de planbare zorg hier veelvuldig gebruik van. Dit komt ten goede aan efficiënte zorg voor inwoners aan beide zijden van de grens.

Met deze dienstverlening en de goede samenwerking zetten het Radboudumc, LVR kliniek & KKLE met de samenwerkende partners, waaronder het Westdeutscher Teleradiologieverbund (WDTV) netwerk en Alphatron Medical Systems, een belangrijke stap in de richting van de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt, ongeacht geografische landsgrenzen.

Dr. med Christoph Baumsteiger, Chefartz LVR-Klinik Bedburg-Hau Klinik fur Neurologie und klinische Neurophysiologie, zegt hierover: “Voor de mensen in de grensregio is deze al jaren bestaande samenwerking een groot goed, praktisch levensreddend. Het is geweldig dat beeldgegevens nu ook via het Westdeutscher Teleradiologieverbund tussen Radboudumc en Bedburg-Hau/Kleve kunnen worden verzonden. Daarmee is de zeer goede samenwerking verder geoptimaliseerd. We zijn hier heel erg blij mee. Veel dank hiervoor.”

Aansluiting op digitale systemen

Digitale gegevensuitwisseling en de kortst mogelijke vervoertijd van patiënten naar een ziekenhuis voor optimale zorg, zijn volgens prof. Dr. Sebastian Gehrmann, hoofdarts van de Kliniek voor Orthopedie en Traumachirurgie van het Katholieke Karl Leisner Ziekenhuis zeer belangrijk. Met name in situaties waarin de tijdsfactor letterlijk van levensbelang kan zijn. Dr. Ronald Jelinski, medisch directeur van de centrale spoedeisende hulp in het St.-Antonius-ziekenhuis Kleve vult aan: “Kortere vervoertijden betekenen eveneens minder druk op de regionale ambulancedienst, waardoor deze sneller weer beschikbaar zijn.”

De betrokken zorginstellingen werkten al langere tijd samen. Mede dankzij de goede en prettige samenwerking met Nictiz, VWS, Alphatron, Medecon Telemedizin GmbH (VISUS) en de Katholischen Karl Leisner Klinikum in Kleve en LVR kliniek in Bedburg-Hau kon in relatief korte tijd de aansluiting van de digitale systemen worden gerealiseerd. Daarmee wordt de zorg aan de patiënt verder verbeterd en worden zorgverleners ontlast.

“Als ondersteuners van de werkvloer werken we iedere dag hard om de zorg beter en efficiënter te maken. Dit is een sprong vooruit voor landgrensoverschrijdende neurologische spoedzorg. De realisatie hiervan doet je beseffen waar we het allemaal voor doen”, besluit Marja de Waal, Applicatiespecialist Beeld en Zorg van Radboudumc.