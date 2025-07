Digitale bereikbaarheid WZA, Digifit in één dag bij AUMC, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de verbeterde digitale bereikbaarheid bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, de ontwikkeling van een digitaal monitoringscentrum bij Thebe en het aanstaande ‘Digifit in één dag’ evenement van het Amsterdam UMC. Verder ook aandacht voor het aanstaande vertrek van Drs. Paul Morshuis RC bij de Raad van Toezicht van het Radboudumc.

WZA verbetert digitale bereikbaarheid

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) verbetert de digitale bereikbaarheid via de BeterDichtbij-app. Vanaf 7 juli ontvangen patiënten die op werkdagen vóór 14.00 uur een vraag stellen via de app, nog dezelfde dag antwoord van de polikliniek. Vragen na 14.00 uur worden binnen één werkdag beantwoord. Veelvoorkomende vragen over afspraken, wondverzorging of wachttijden kunnen efficiënt digitaal worden afgehandeld. Voor specifieke medische vragen kan een reactie iets langer duren.

Telefonisch blijft de polikliniek bereikbaar van 8.30 tot 11.00 uur. Wie hulp nodig heeft bij het gebruik van de app, kan terecht bij de bibliotheek voor digitale ondersteuning en oefening.

Thebe ontwikkelt digitaal monitoringscentrum

Zorgorganisatie Thebe zet samen met Syntilio een stap richting de zorg van de toekomst. De huidige Zorgcentrale van Thebe wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een 24/7 digitaal monitoringscentrum, waarin technologie en zorg op slimme wijze samenkomen. Het centrum biedt continue ondersteuning aan cliënten én zorgprofessionals, zowel in de wijkzorg als op woonlocaties.

De inzet van Syntilio’s digitale platform maakt het mogelijk om processen rondom zorg op afstand opnieuw en efficiënter in te richten. Denk aan diensten zoals personenalarmering, beeldzorg, medicatiebeheer, begeleiding op afstand en monitoring van cliënten en apparatuur. Deze worden in het nieuwe model volledig afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt én grotendeels automatisch aangestuurd.

Slimmere communicatie met onder andere geautomatiseerde sms’jes

Regionale samenwerking met verschillende medische servicecentra

Altijd specialistische verpleegkundige kennis als achterwacht

Moderne, koppelbare systemen die diverse applicaties ondersteunen en die inzicht, data-uitwisseling en klantinformatie mogelijk maken

Zo dragen we niet alleen medisch, maar ook sociaal bij aan het welzijn van mensen die steeds afhankelijker worden van zorg. Wilt u meer weten? We gaan graag in gesprek. Neem contact op met Luc Matthijs, via luc.matthijs@thebe.nl.

Digifit in één dag

Hoe speel jij als bestuurder in op razendsnelle datagedreven en informatiet-echnologische ontwikkelingen? Hoe zorg je dat jouw organisatie wendbaar blijft in een wereld vol data, AI, en digitale innovaties? Op vrijdag 28 november 2025, van 9 tot 16 uur, organiseert Amsterdam UMC, afdeling klinische informatiekunde, een inspirerende en leerzame dag voor bestuurders en directeuren in de zorg.

Wat kun je verwachten? Samen verkennen we de kansen van digitalisering - van databeschikbaarheid en Large Language Models (AI), tot de toekomst van IT-governance.

Laat je inspireren door data en informatie experts uit de zorg

Ontmoet collega-bestuurders en deel inzichten

Neem praktische handvatten mee voor jouw organisatie

Zet jij de volgende stap richting een digitaal wendbare zorgorganisatie? Meld je hier aan!

Vertrek bestuurslid Radboudumc

Drs. Paul Morshuis RC verlaat op 11 december 2025 de Raad van Toezicht van het Radboudumc na het voltooien van zijn tweede zittingstermijn. Sinds 2018 was hij betrokken als voorzitter van de Auditcommissie en later als lid van het bestuur van de toenmalige Stichting Katholieke Universiteit.

Vanaf 2021 maakte hij deel uit van de Raad van Toezicht van het zelfstandig geworden Radboudumc, waar hij sinds april 2025 tijdelijk de voorzittersrol vervult. Edwin Velzel volgt hem per december op als voorzitter. De organisatie spreekt haar waardering uit voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van het Radboudumc.

Vanaf 1 december 2025 neemt Edwin Velzel, sinds 1 april 2025 lid van de Raad van Toezicht, de rol van voorzitter op zich. De wervingsprocedure voor een nieuwe toezichthouder en voorzitter van de Auditcommissie loopt.

