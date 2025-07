Digitale bewaking bij bevallingen met pijnstilling veiliger

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een vernieuwde digitale bewakingsaanpak tijdens bevallingen met pijnstilling geïntroduceerd. Daarmee worden zowel de patiëntveiligheid als de werkdruk van zorgprofessionals verbeterd. Sinds 1 juni wordt op de verloskamers gebruikgemaakt van een innovatief monitoringsysteem dat automatisch vitale functies bewaakt bij het gebruik van remifentanil, een krachtig en effectief pijnstillend middel.

Traditioneel vereiste deze vorm van pijnstilling continue fysieke aanwezigheid van een verpleegkundige vanwege mogelijke ademhalingsdepressie. Dankzij de nieuwe technologie wordt deze bewaking nu deels overgenomen door een geavanceerde monitor, gekoppeld aan een mobiel alarmsysteem. Bij afwijkingen in ademhaling of bloeddruk ontvangen zorgverleners direct een melding, waardoor zij gericht en tijdig kunnen handelen.

Technologie ondersteunt zorgteam

De implementatie is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de afdelingen verloskunde, anesthesiologie en klinische fysica. Uit voorafgaand onderzoek en een praktijkpilot bleek dat de nieuwe werkwijze niet alleen minstens zo veilig is als de oude, maar in sommige gevallen zelfs leidt tot snellere respons en verbeterde uitkomsten. “De continue bewaking met automatische alarmering zorgt ervoor dat we geen cruciale signalen missen. Dat verhoogt de veiligheid voor moeder én kind,” aldus gynaecoloog Ineke Krabbendam.

Naast de toegenomen patiëntveiligheid biedt de innovatie ook belangrijke voordelen op de werkvloer. Gespecialiseerd verpleegkundige Mirjam de Bruijn merkt op: “Doordat we niet fysiek continu aanwezig hoeven zijn, ontstaat er meer ruimte voor andere zorgtaken.” Collega Thea Verhagen-Mol vult aan: “We kunnen efficiënter schakelen en meer persoonlijke aandacht geven aan moeder en baby. Die tijd en nabijheid maken op een kwetsbaar moment als een bevalling echt het verschil.” Deze digitale vernieuwing toont hoe technologische ondersteuning de zorg slimmer, veiliger én mensgerichter kan maken, juist op momenten die er het meest toe doen.

Remote monitoring in ziekenhuizen

Vorig jaar was Máxima MC het eerste ziekenhuis dat premature baby’s draadloos monitort met de ‘Bambi Belt’, een siliconen band die ECG en dEMG meet voor apneu-detectie zonder bekabeling. De gegevens worden via een ‘Bambi Bridge’ doorgestuurd naar de monitor- en alarminfrastructuur, zowel op de NICU als op reguliere afdelingen.

Begin dit jaar startte het Rijnstate een pilot waarbij patiënten op afdelingen Urologie en Longgeneeskunde op afstand worden gemonitord door IC-verpleegkundigen. De pilot is onderdeel van een breder innovatieprogramma van Rijnstate, waarbij verdieping en uitbreiding van monitoring binnen het ziekenhuis en mogelijk ook thuiszorg centraal staan. De komende evaluatie bepaalt of opschaling wordt ingezet binnen andere afdelingen of instellingen.