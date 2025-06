Digitale intake bij darm- of maagonderzoek vanuit huis

Patiënten in SJG Weert kunnen waneneer ze een kijkonderzoek van darmen of maag moeten hebben, thuis de voorbereiding op die onderzoeken digitaal doen. Dat betekent dat ze vanaf nu nog maar een keer naar het ziekenhuis komen voor de onderzoeken zelf. Dit verkort de wachttijden voor het onderzoek en geeft patiënten de kans het onderzoek in alle rust voor te bereiden. Voorheen moesten patiënten ook voor een intakegesprek naar het ziekenhuis komen.

Tijdens het intakegesprek werd doorgenomen hoe de algemene gezondheid is en welke medicijnen de betreffende patiënt gebruikt. Enige tijd daarna volgde het kijkonderzoek. Maar nu krijgen patiënten een digitale vragenlijst toegestuurd. Op basis van de antwoorden, krijgen medewerkers een goed beeld van de gezondheid van de patiënt en welke voorbereiding er verder nodig is. Moeten er bijvoorbeeld medicijnen tijdelijk worden gestopt? Of is er een andere vorm van verdoving nodig dan het ‘standaard’ roesje? Dan worden hiervoor de juiste maatregelen getroffen.

Online voorbereiding

De folder over het onderzoek en een filmpje met uitleg worden klaargezet in MijnSJG, het digitale patiëntportaal. Daar kunnen patiënten op hun gemak lezen welke voorbereiding er nodig is. Wanneer het niet lukt om de digitale vragenlijst in te vullen of wanneer er onduidelijkheden zijn, dan neem een MDL-verpleegkundige telefonisch contact op om de zaken te bespreken. En, als het nodig is kan alsnog een afsprak in het ziekenhuis worden gemaakt voor de intake.

Ook tijdens het kijkonderzoek zelf is er aan persoonlijke aandacht geen gebrek. Op de dag van het onderzoek zelf komen patiënten een half uur van tevoren naar het ziekenhuis, zodat in alle rust de laatste voorbereidingen kunnen worden gedaan. Bij een endoscopie met een dunne, flexibele slang met een lampje de slokdarm, maag of dikke darm bekeken of er afwijkingen zijn.

Eventueel kunnen er met speciale instrumenten stukjes weefsel worden afgenomen voor verder onderzoek. Ook kunnen er grotere afwijkingen zoals poliepen worden verwijderd. In veel gevallen wordt een verdovend middel (‘roesje’) toegediend, zodat patiënten minder meekrijgt van het onderzoek.

Digitale Intake Tool

Onlangs werd bekend dat na vier jaar onderzoeken en testen ook de digitale intake tool – oftewel DIT - gereed om een fysiek consult vervangen. De DIT is uitgebreid getest onder in totaal duizend mensen waarbij tijdens het Bevolkingsonderzoek Darmkanker bloed in de ontlasting is gevonden. Voorheen kwam deze groep mensen terecht op de polikliniek voor een intakegesprek om de resultaten en het vervolgonderzoek te bespreken. Met de DIT kan deze stap worden overgeslagen en draagt daarmee bij aan hybride zorg.

Bij het Catharina Ziekenhuis krijgen patiënten die regelmatig een coloscopie ondergaan al zo’n twee jaar een digitale intake met video's en animaties. Deze patiënten kunnen de digitale voorlichting via QR-codes in de patiëntenfolder raadplegen. Vervolgens wordtstap-voor-stap de voorbereiding en het onderzoek zelf uitgelegd. Dankzij deze aanpak wordt slechts een vijfde (20%) van de patiënten nog fysiek gezien in het ziekenhuis, waardoor meer tijd vrijkomt voor complexe zorgvragen.