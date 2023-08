Digitale intake voor coloscopie met video’s en animaties

Suzanne en Jacqueline zijn gespecialiseerd verpleegkundig consulenten Maag, Darm en Lever (MDL) en zetten met het project ‘de MDL van de toekomst’ enthousiast in op digitalisering. Ze zijn gestart met een groep patiënten die regelmatig naar het ziekenhuis komen voor een coloscopie vanwege poliepen in hun darmen. Bij iedere nieuwe behandeling krijgen ze een digitale intake waarbij ze de juiste informatie op het juiste moment krijgen. Patiënten die voor het eerst een coloscopie gaan krijgen, worden bij de intake nog wel in het ziekenhuis gezien.

Steeds vaker worden er digitale zorgpaden ingezet voor patiënten met een chronische darmontsteking. Een goed voorbeeld daarvan is het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Het digitaal zorgpad daar zorgt voor beter zelfmanagement en maakt waarschijnlijk 4.500 (telefonische) consulten per jaar overbodig.

Digitale intake coloscopie

Dankzij de digitalisering van de intake en de voorlichting wordt nog maar 20 procent van de 2000 patiënten voor de daadwerkelijke coloscopie gezien in het ziekenhuis. Hierdoor blijft er meer tijd over voor patiënten met complexe zorgvragen. Deze groep mensen wordt fysiek uitgenodigd. Een voordeel van de digitale intake is dat patiënten de animatie kunnen terugkijken in hun eigen tempo. Patiënten kunnen de animatie op YouTube ook kijken met ondertiteling. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat mensen beeldmateriaal veel beter onthouden dan gesproken taal.

Een van de begeleidende animaties die ingezet wordt bij de digitale intake van patiënten.

Digitaal uitbreiden

Wanneer deze werkwijze met animaties en video’s bij patiënten met poliepen goed verloopt, wordt een vergelijkbaar traject ook ingezet bij de follow-up patiënten met Barrett-slokdarm en patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD). Follow-up patiënten zijn mensen die regelmatig voor dezelfde onderzoeken naar het ziekenhuis moeten.

De vragenlijst wordt thuis ingevuld en ze bekijken de video’s en de animaties wanneer het hen uitkomt. Tijdens de aanvullende intake, in de meeste gevallen een (kort) telefoontje, kunnen eventuele vragen van de patiënt worden beantwoord en wordt er een plan gemaakt voor de antistolling en dergelijke.