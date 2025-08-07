Digitale keuzehulp geeft longkankerpatiënten regie

Het Catharina Ziekenhuis werkt sinds ruim een half jaar met de Longkanker keuzehulp. Deze digitale tool helpt patiënten met uitgezaaide longkanker om samen met hun artsen weloverwogen beslissingen te nemen over hun behandeling. Voor patiënten met uitgezaaide longkanker is de behandelkeuze vaak complex. De tool biedt informatie over de ziekte, behandelopties, bijwerkingen én stelt vragen over wat de patiënt belangrijk vindt in de laatste levensfase.

Ook mantelzorgers en familieleden worden actief betrokken bij het keuzeproces, wat rust, overzicht en grip biedt in een emotioneel zware periode. Niet alleen medische overwegingen spelen een rol, maar ook persoonlijke voorkeuren zoals kwaliteit van leven, zelfstandigheid en comfort. De Longkanker keuzehulp ondersteunt patiënten en zorgverleners in dit gezamenlijke besluitvormingsproces.

Een van de eerste gebruikers van de keuzehulp in het Catharina Ziekenhuis was Lucie, een vrouw van in de tachtig die na een diagnose van longkanker in stadium 4 besloot geen intensieve behandeling meer te willen. Op de website van het Catharina Ziekenhuis staat haar persoonlijke verhaal. Haar buurvrouw en mantelzorger Chantal Brugmans ondersteunde haar bij het invullen van de digitale tool. Dankzij de keuzehulp konden ze samen gestructureerd nadenken over wensen en grenzen. Dat is iets wat in een emotioneel beladen situatie sowieso vaak moeilijk is.

Meekijken en -denken op afstand

De keuzehulp maakte het mogelijk om ook Lucie’s dochters, die op afstand woonden, bij het proces te betrekken. Via een gedeelde inlogcode konden zij de ingevulde antwoorden van hun moeder bekijken en hierover in gesprek gaan. Deze gedeelde transparantie bracht duidelijkheid en rust in de familie. Het instrument blijkt vooral waardevol voor mensen die samen met een naaste de opties doornemen.

De gestructureerde vragen dwingen tot een open gesprek over wat iemand nog wil in de laatste levensfase en wat juist niet meer. Volgens Brugmans helpt dit om elkaar beter te begrijpen, zeker als familieleden verschillende verwachtingen hebben over behandeldoelen of afscheid nemen.

Lucie koos uiteindelijk voor palliatieve zorg. Ze bracht nog enkele weken thuis door en verhuisde daarna naar een hospice. In alle fasen hield ze de regie: van haar zorgkeuzes tot het regelen van haar eigen afscheid. Voor haar naasten bood de keuzehulp niet alleen praktische steun, maar ook emotionele houvast. De ervaring van Lucie laat zien dat digitale keuzehulpen méér zijn dan informatieve tools. Ze kunnen bijdragen aan mensgerichte zorg waarin patiënten, ondanks een moeilijke diagnose, hun stem en autonomie behouden.

Keuzehulp

De Longkanker keuzehulp is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie in samenwerking met diverse medische beroepsverenigingen, Longkanker Nederland en ZorgKeuzeLab. Het instrument wordt inmiddels landelijk geïmplementeerd in 21 ziekenhuizen, met ondersteuning van KWF en samenwerking met Santeon, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC. Er wordt inmiddels gekeken naar bredere inzet van keuzehulpen, ook bij andere aandoeningen zoals dementie. Door vroegtijdig wensen vast te leggen, kunnen patiënten ook daar beter de regie houden over hun zorgpad.

Ook is in het Catharina Ziekenhuis samen met de TU/e begin dit jaar een onderzoek gestart naar een oplossing waarmee ze vooraf kunnen zien welke resultaten verschillende ingrepen bij reconstructieve plastische chirurgie oplevert. Dit is belangrijk voor patiënten die na een huidkankeroperatie in het gezicht moeten kiezen uit verschillende opties voor reconstructieve plastische chirurgie. Bij het maken van die keuze kunnen zijn worden geholpen bij die keuze door een nieuwe AI-gedreven technologie.