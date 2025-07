Digitale leefstijlondersteuning versterkt effect afslankmedicatie

Het gebruik van GLP-1-medicatie voor gewichtsverlies neemt in Nederland snel toe. Toch blijken veel gebruikers de behandeling lastig vol te houden, met terugval in gewicht en gezondheid als mogelijk gevolg. Om deze trend te keren werken Nationale Apotheek en Ancora Health samen aan een integrale aanpak die medicatie combineert met leefstijlbegeleiding en wetenschappelijk onderzoek, gericht op duurzame gezondheidswinst.

Gebruikers van GLP-1-medicatie worden binnen deze samenwerking actief gestimuleerd om in overleg met hun huisarts deel te nemen aan leefstijlinterventies, zoals SLIMMER Online, ontwikkeld door GGD Noord- en Oost-Gelderland en Ancora Health voor volwassenen met overgewicht en obesitas in heel Nederland. Dit digitale GLI-programma, vergoed vanuit de basisverzekering, helpt deelnemers stap voor stap bij het aanleren van gezonde gewoontes.

Duurzame gedragsverandering

Via persoonlijke coaching, e-learnings en gedragsprikkels in de Ancora-app wordt toegewerkt naar duurzame gedragsverandering. Daarbij is er expliciete aandacht voor het behoud van spiermassa en het voorkomen van gewichtstoename na het stoppen met medicatie.

Een veilige, continue en betrouwbare toegang tot GLP-1-medicatie vormt een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Nationale Apotheek ondersteunt gebruikers bij het opstarten én het verantwoord afbouwen van de behandeling in afstemming met huisarts en coach. “Het combineren van medicatie en leefstijlinterventie is essentieel voor duurzaam succes. Door beschikbaarheid te garanderen en begeleiding te bieden tijdens het hele traject, ondersteunen we patiënten optimaal”, aldus Vince Maar, apotheker bij Nationale Apotheek.

Onderzoek naar therapietrouw en effectiviteit

In samenwerking met Wageningen Universiteit onderzoeken beide partijen waarom therapietrouw bij afslankmedicatie vaak tekortschiet. Uit eerder onderzoek blijkt dat meer dan 30% van de gebruikers voortijdig stopt. “De redenen zijn divers: van biologische factoren tot gedrag en kosten,” zegt prof. dr. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Gezondheid. De verzamelde inzichten worden ingezet om gepersonaliseerde interventies te ontwikkelen die de effectiviteit en acceptatie van de behandeling vergroten.

“Medicatie is slechts een hulpmiddel. Leefstijlverandering is wat uiteindelijk het verschil maakt”, stelt prof. dr. Hanno Pijl (LUMC). De samenwerking tussen Nationale Apotheek en Ancora Health laat zien hoe farmaceutische zorg en leefstijlinterventies elkaar kunnen versterken binnen een bredere beweging richting preventieve, gepersonaliseerde zorg. Een benadering die niet alleen bijdraagt aan individuele gezondheidswinst, maar ook aan de duurzaamheid van het zorgsysteem als geheel.

Obesitaszorg

In 2022 werd in de regio Groot-Amsterdam een nieuw zorgpad ontwikkeld dat e‑healthcoaching en monitoring voor obesitaszorg integreert. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij samenwerking tussen Ksyos en het Obesitas Centrum (OCA) van OLVG. Sinds 1 januari 2023 worden patiënten na bijvoorbeeld een maagverkleining langdurig gevolgd via digitale vragenlijsten en persoonlijke feedback. Psychologen, leefstijlcoaches en diëtisten begeleiden hen zowel pre- als postoperatief, ondersteund door alarmsignalen vanuit de app. Zo blijft de zorg op maat en consistent, met digitale monitoring tot vijf jaar na de operatie.

Volgens de WHO zijn er ook apps zijn die bijdragen aan de toename van obesitas bij kinderen. Zij doelden dan specifiek op apps voor maaltijdbezorging, zoals Thuisbezorgd en Uber Eats. Een Brits onderzoek suggereerde destijds dat het eten van een afhaalmaaltijd betekent dat je gemiddeld 200 calorieën per dag meer binnenkrijgt vergeleken bij voedsel dat thuis bereid wordt. En kinderen die naast hun maaltijd thuis nog een extra patatje of ‘gemaksmaaltijd’ laten bezorgen, kunnen zo in een week tijd voor ruim een dag aan extra calorieën tot zich nemen.